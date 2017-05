Spôsobuje masturbácia či nosenie šiltovky plešivenie? Tu je odpoveď 5 (100%) 1 vote

Strata vlasov u mužov

Plešina je niečo, čoho sa obáva takmer každý muž a nemálo žien. Na internete nájdete „zaručené“ rady, ako sa jej zbaviť. Takmer nič z toho nie je pravda. Pozrime sa na najväčšie mýty o tom, čo vlastne plešivenie spôsobuje.

Strata vlasov u mužov

Masturbácia

Táto hrozba starých materí ešte stále straší toľko ľudí, že sa s otázkami o nej často obracajú na Google. Pri ejakulácii síce telo príde o dávku proteínov – hlavnú zložku vlasov, ktorej nedostatok spôsobuje ich vypadávanie – no, na to, aby ste pre to oplešateli, by ste sa nesmeli zastaviť od rána do večera.

Chronický stres

Je pravda, že môže spôsobiť vypadávanie vlasov, no nie je príčinou typického mužského plešivenia, ktoré prichádza s vekom.

Nadmerné alebo nedostatočné umývanie vlasov

Poznáte to: umyjete si vlasy a máte pocit, že minimálne tretina z nich skončila vo výlevke. Nebojte sa, ide o prirodzenú stratu odumretých vlasov, o ktoré by ste prišli tak či tak. Ľudia tiež množstvo vypadnutých vlasov často dramatizujú. Či si však svoju „hrivu“ umývate každý deň alebo raz týždenne nemá na plešivenie žiadny vplyv.

Priveľa vlasovej kozmetiky

Dajte priechod fantázii a z vlasov si každý deň pokojne nastajlujte aj Tádž Mahal – s plešinou to nemá nič dočinenia.

Opaľovacie salóny

Je pravda, že pre zdravie nie sú najprospešnejšie (pozor na kožné nádory), no s plešivením nesúvisia. Prirodzené slnečné žiarenie, obsahujúce vitamín D, na vlasy vplýva dokonca blahodarne. Len nezaspite na priamom poludňajšom slnku.

Pokrývky hlavy

Čiapky a šiltovky ako také plešinu nespôsobujú. Treba ich však pravidelne prať, aby ste predišli zápalom na pokožke hlavy.

Ak si všimnete stratu vlasov a ustupujúce čelo, navštívte odborníka a uistite sa, či ide o plešivenie. Noste svoju obľúbenú čiapku, vlasy si upravte a umyte ako a kedy len chcete a najmä: žite naplno, bez zbytočného trápenia sa a investovania do nefungujúcich výrobkov.

Čítajte tiež:

Cvičenie nalačno. Áno či nie

Diétne šumivé nápoje môžu súvisieť s demenciou a porážkou

9 trikov, s ktorými spomalíte starnutie

Zdroj:http://www.telegraph.co.uk/men/health/bald-untruth-seven-common-outrageous-myths-hair-loss/