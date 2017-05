10 tipov, ako si „odalergizovať“ domov 5 (100%) 2 votes

Pripravte sa na kýchanie! Jar je krásne obdobie, ale sú dni, kedy by sme sa najradšej vzdali tulipánov, stromov aj rozkvitnutých čerešní, ak by nám to ušetrilo tony vreckoviek, ktoré musíme všade vláčiť so sebou. Existujú však šikovné a nenáročné spôsoby, ako zmierniť prejavy alergií aspoň doma.

Ako zmierniť prejavy alergií

Povysávajte matrace

Do pekla s vami, roztoče! Najlepšia obrana proti týmto mikroskopickým tvorom (ktoré dokážu spustiť alergické príznaky) je úzka štrbina na vašom vysávači. Zoblečte matrace a aspoň raz za mesiac povysávajte každý centimeter.

…Aj gauč

Ak nemáte kožený poťah, látkové čalúnenie je ďalším rajom pre peľ a pach. Prejdite po ňom zbežne vysávačom každý druhý týždeň a hneď budete menej kýchať.

Perte si posteľnú bielizeň raz týždenne

Najmä ak spávate pri otvorenom okne. (Boli by ste prekvapení, koľko peľu priveje obyčajný vánok.) Na likvidáciu alergénov je najlepšia horúca voda, na to nezabudnite.

Čistite si priestor pod posteľou

Všetci vieme, že pod posteľou je prachu ako maku, ale nájde sa tam aj kopa peľu a iných alergénov. Jednoduchá stratégia: pri vysávaní matracov a praní bielizne nezabudnite vyčistiť aj priestor pod vašim lôžkom.

Poriadne si vydrhnite filtre v klimatizácii

Je to jednoduché. Stačí ich iba vybrať a namočiť do teplej vody s prostriedkom na umývanie, aby ste očistili častice nahromadené zo vzduchu. (Je to trošku drina, ale určite to zvládnete.)

Záclony a závesy perte v práčke

Buďte úprimní – prali ste ich už niekedy? (To zrejme málokto.) Všetky tie záhyby sú ďalším skvelým miestom na zachytávanie a hromadenie peľu a prachu. Najprv si však nezabudnite prečítať pokyny na visačke.

Vymeňte toxické čistiace prostriedky za prírodné

Chemické čistiace prostriedky aj ich odporné vône môžu zhoršiť alergické symptómy. Používajte namiesto nich také, ktoré majú rastlinný základ.

Zožeňte si čističku vzduchu

Je to síce nemalá investícia, ale čistička vzduchu vie zachytiť peľ, pleseň aj baktérie, ktoré sa vznášajú vo vzduchu u vás doma. (Je skvelá najmä vtedy, ak mávate zatvorené okná a zapínate klimatizáciu.)

Presuňte rastliny na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu

Či už z vánku alebo ventilátora, pohyblivý prúd vzduchu okolo vášho filodendrónu zabráni tvorbe plesní, keď sa začnú teploty šplhať hore.

Počas sezóny nechodievajte do domu v topánkach

Celé je to o minimalizovaní alergénov, ktoré by ste si mohli priniesť do vášho príbytku. (Áno, peľ sa vie prilepiť aj na ľahkú letnú obuv.)

