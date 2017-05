Ráno či večer. Kedy je ideálny čas na sprchu

Ohodnoť článok

Existuje optimálny čas na sprchu? Ak áno, je to ráno po zobudení alebo večer pred spaním? Jedni tvrdia, že ranná sprcha vás výborne prebudí, druhí nedajú dopustiť na večernú sprchu – príjemne ich uvoľní po náročnom dni a zaspávajú čistí. Ktorá skupina to však robí správnejšie?

„Rozhodne tí, ktorí sa sprchujú v noci. Je veľmi dôležité zaľahnúť do postele čistý. Kto by chcel zaspávať s nánosmi na tele z celého dňa? Navyše sprcha pred spaním pocitovo dobre oddelí deň a noc,“ odpovedá Nancy Rothsteinová, ktorá samu seba nazýva ambasádorkou spánku. Večerná sprcha vám pomôže zbaviť sa mejkapu a špiny, ktorá sa za deň nahromadila na koži. Zrejme najvážnejší argument v jej prospech je však zvýšená kvalita spánku. „Nočná sprcha je dôležitá časť rutiny pri príprave na spánok. Je to chvíľka pre vás. Nijaký telefón ani počítač. Len vy a tečúca voda. Keď sa vďaka sprche lepšie vyspíte, na druhý deň budete lepšie vyzerať.“

Zo zdravotného hľadiska však prináša pozitíva nielen večerná, ale aj ranná sprcha. „Ráno sa v sprche môžete zamyslieť a pripraviť na začiatok náročného či hektického dňa. Priaznivo to vplýva aj na vašu pokožku,“ podotkla Mona Goharová, dermatologička z Yaleovej lekárskej školy, ktorá aj pri holení odporúča skôr ranný ako večerný čas.

Ak si dáte sprchu ráno, budete cez deň lepšie vyzerať. Taký názor má aj Yen Reis, zakladateľ spoločnosti Skin Laundry, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o pleť. „Na pokožku najlepšie vplýva, ak ju ošetríte hneď ráno. Bude lepšie pripravená na slnko a nečistoty, ktoré na ňu útočia okamžite po vyjdení z bytu.“ Ak kožným bunkám doprajete v noci oddych a ráno ich stimulujete sprchou, zvolili ste najlepší spôsob boja proti akné aj mastnej pleti. Dajte si však pozor na príliš horúcu vodu. „Vlažná teplota je najlepšia. V takom prípade bude vaša pokožka vyzerať po rannej sprche lepšie. Horúca voda však máva opačný efekt, obzvlášť na suchú a citlivú pokožku.“

Ak sa s cieľom maximalizovať priaznivé účinky sprchujete ráno aj večer, robíte to zle. „Také časté sprchovanie môže vysušiť vašu pokožku a ešte zhoršiť kožné problémy,“ upozorňuje lekárka Goharová. Jedno sprchovanie denne celkom stačí, no aký čas si vybrať, keď pozitívne zdravotné účinky má ranná aj nočná sprcha? Jazýčkom na váhach môže byť fakt, že večer vám nehrozí dlhý rad pred kúpeľnou…

