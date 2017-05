Müsli, cereálie či kokosová voda. Zdravé jedlá alebo len vyhodené peniaze 5 (100%) 1 vote

Niektoré jedlá či nápoje automaticky považujeme za zdravé. Často pritom nadobudli svoj status len zásluhou šikovnej reklamy. Preto by ste vždy mali sledovať aj nutričné hodnoty výrobkov. Toto je jedenásť „zdravých“ produktov, ktoré v skutočnosti až také prospešné nie sú. Majú veľa cukru a kalórií.

Džús

Odšťavovaním sa z ovocia stráca jeho pevná zložka. Preto na rozdiel od konzumácie ovocia v pôvodnom stave nenadobudnete pocit sýtosti. Často pritom pijete nápoj s vysokým obsahom cukru a nízkym obsahom bielkovín. Lepšie by ste spravili, keby ste sa napili čistej vody.

Cereálie

Mnohé obľúbené cereálie obsahujú veľa cukru a jednoduchých sacharidov, no minimum bielkovín. Pocítite po nich rýchly nával energie, no po krátkom čase nastane útlm a pocit hladu. Nie je to práve ideálny spôsob na začatie školského či pracovného dňa.

Vitamínové tablety

Veľa ľudí si kupuje vitamíny vo forme tabliet. Dlhoročné výskumy však poukazujú na ich nízky efekt. Vitamíny a minerály by sme mali prijímať prostredníctvom vyváženej stravy. Naše telo ich oveľa jednoduchšie absorbuje z jedla ako z piluliek.

Tip redakcie: Cvičenie nalačno. Áno či nie

Bezlepkové produkty

Ak nie ste jeden zo sto ľudí, ktorých trápi celiakia, konzumácia lepku by vám nemala spôsobovať problémy. Bezlepkové produkty sú len moderný trend. Stal sa z nich veľký biznis, ktorého hodnota by do roku 2020 mala dosiahnuť 24 miliónov dolárov.

Balená voda

Balená voda je predražená. Jej priemerná cena v USA tristokrát prevyšuje cenu vody z kohútika. Pijete to isté, len si za to zaplatíte oveľa viac. Voda v drahej fľaši nie je o nič zdravšia ako tá z vodovodu. A ešte aj škodí životnému prostrediu.

Produkty s nízkym obsahom tuku

Dajte na čokoľvek nálepku „s nízkym obsahom tuku“ a ľudia, ktorí chcú byť fit, si to začnú kupovať. Odborné štúdie však nepotvrdili, že by nízkotučná strava znižovala riziko ochorení srdca či rakoviny. Takouto diétou ani nezhodíte veľa kíl, ak vôbec nejaké. Mnohé tuky sú veľmi zdravé – napríklad tie z orechov, rýb či avokáda.

Ovocné „smoothie“

Ani obľúbené miešané nápoje s vysokým obsahom ovocia nemusia byť nevyhnutne zdravé. Často je v nich totiž veľa cukru a kalórií.

Kokosová voda

Mnohí uverili tomu, že štvordolárová „voda života“ je dobrá na všetko a zachráni vás nielen pred dehydratáciou, ale aj pred rakovinou. Na kokosovú vlnu naskočili aj bývalý americký prezident Barack Obama či speváčka Rihanna. Nie, že by kokosová voda bola škodlivá. Je bohatá na draslík a pravdaže oveľa zdravšia ako sladené nápoje. Akurát, že nepomer medzi jej cenou a priaznivými účinkami je obrovský.

Arašidové maslo s ovocným želé

V Amerike všadeprítomné jedlo je oveľa menej zdravá voľba ako sendvič s humusom a zeleninou či chudým mäsom.

Náhrady vajec

Mnoho ľudí verí, že vajcia sú nezdravé, preto ich vôbec nekonzumujú a napríklad aj pri pečení ich nahrádzajú inými ingredienciami. Desaťročia totiž prevládal názor, že vajcia nám škodia kvôli vysokému obsahu cholesterolu. Podľa posledných štúdií však tento cholesterol len v malom množstve zvyšuje hladinu cholesterolu v ľudskej krvi. Vajcia sú pritom veľmi výživné.

Müsli

Müsli si ľudia spájajú so zdravými raňajkami a cvičením. V skutočnosti je toto jedlo veľmi často preplnené cukrom a kalóriami.

Čítajte tiež:

Ráno či večer. Kedy je ideálny čas na sprchu

20 spôsobov ako sa zbaviť čkania

Diétne šumivé nápoje môžu súvisieť s demenciou a porážkou

Zdroj:http://www.businessinsider.com/foods-you-think-healthy-that-arent-2017-5/#juice-1