Okrem kvalitného bicykla treba zvážiť aj jednotlivé komponenty

TORWAISTUDIO / Shutterstock.com

Kúpili ste si len nedávno nový bicykel a nahradili cestu autom do práce jazdou na čerstvom vzduchu? V takom prípade ste už určite zistili, že bez kľúčových doplnkov nie je jazdenie kompletné a niečo tomu chýba.

Súčasná situácia priveľmi nepraje dlhej či skupinovej cyklistike, nijako však nezabraňuje získaniu doplnkovej výbavy a včasnému zabezpečeniu všetkého potrebného vybavenia. Okrem príležitostných jázd s dodržiavaním striktných bezpečnostných opatrení sa môžete na dlhé cyklotrasy pripraviť už vopred tým, že si svoj bicykel kvalitne na tieto trasy pripravíte.

Očista s prípadnými úpravami

Pravidelné čistenie pomocou ošetrujúcich prípravkov spoločne s údržbou predĺžia životnosť bicykla. Zanedbávať by sa nemalo ani časté kontrolovanie jeho aktuálneho stavu a výnimkou by nemalo byť ani detailné preskúmanie kolies. Určite by vás totiž nepotešilo, ak nebudete môcť po uvoľnení opatrení zasadnúť na bicykel len preto, že vám pre zlé uskladnenie vyfučalo koleso. Okrem príslušného náradia na bicykel nezabúdajte ani na kvalitnú pumpu a všetko potrebné, čo s týmto úkonom bezprostredne súvisí.

Predpríprava na cestu

Prispôsobenie celkového vybavenia bicykla podľa náročnosti a dĺžky trasy je taktiež kľúčové. Ak pôjde o nepriaznivý terén, vďačné budú špeciálne blatníky, ktoré váš odev ochránia pred možným zašpinením. Na dlhé trasy by zase nemala chýbať vhodná fľaša upevnená pevným držiakom, aby pri nerovnostiach povrchu nevypadávala.

Improvizované bicyklovanie

V prípade, že bývate v rušnom meste a nájsť menej frekventované miesto je problematické, praktizovať cyklistiku môžete priamo aj v priestoroch svojho domova. Postačí vám kvalitný cyklotrenažér, ktorý uchytí bicykel. Takýto komponent vám umožní bicyklovať kedykoľvek to situácia mimo domova nedovolí. Perfektným riešením bude napríklad aj počas nepriaznivého počasia.

Cyklistické komponenty majú taktiež svoje opodstatnenie a mali by byť klasickou výbavou každého vášnivého cyklistu. Teraz je tá ideálna doba pripraviť sa na dlhé a náročné cyklotrasy a nestrácať neskôr čas s opätovným zabehnutím bicykla do jeho bežného štandardu.