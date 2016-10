Týmto chybám sa na Linked In radšej vyhnite, inak si prácu nenájdete

Ohodnoť článok

Nemýľte si LinkedIn s Facebookom. LinkedIn nie je obyčajná sociálna sieť, a preto by si jej užívatelia mali dávať väčší pozor na svoj LinkedIn profil.

LinkedIn možno použiť pri hľadaní práce, ale aj pri vyhľadávaní potenciálneho zamestnanca. Taktiež sa jednoducho dokážete spojiť s vašimi kolegami na profesionálnej úrovni. Nech už je váš dôvod akýkoľvek, všetci sa zhodneme, že LinkedIn je užitočný nástroj, ale iba pri jeho správnom používaní. Tu je päť chýb, ktorých by ste sa mali vyvarovať.

1.Neklikajte na kohokoľvek LinkedIn profil

Je to jedna z mála sociálnych mediálnych platforiem (okrem snapchatu), ktorá upozorňuje užívateľa na to, kto si pozeral jeho profil. To znamená, že by ste si mali dopredu rozmyslieť, či daný profil človeka otvoríte alebo nie. Avšak, aj na LinkedIn máte možnosť zmeniť nastavenia, a to tak, že v záložke “Ochrana osobných údajov” vyberiete “Nastavenia profilových zobrazení” a zvolíte “Súkromný režim.”

2. Dbajte na to, aby vaša profilová fotka bola formálna a seriózna

Skúste sa vžiť do situácie zamestnávateľa, ktorý by si vyberal potencionálneho zamestnanca. Tak, ako by ste neprišli na pracovný pohovor v sombrere, nedávajte si ani nevhodné alebo súkromné fotky na váš LinkedIn profil. Požiadajte kolegu alebo priateľa, aby vás odfotil s nerušivým prostredím a dobrým osvetlením.

3. Nespájajte sa s každým, kto si vás pridá

To, že vás niekto neznámy požiadal o LinkedIn neznamená, že by ste to mali prijať. Rovnako ako na všetkých sociálnych sieťach aj táto obsahuje rôzne fiktívne účty a podvodníkov. Naše pravidlo? Ak nepoznáte osobu, nepridávajte si ju. Aj bez spojenia s ňou vás vždy dokáže osloviť prostredníctvom správ v prípade, že je to niečo dôležité.

4. Pridajte si na váš profil vaše zručnosti

Po pridaní vašich zručností a vedomostí na váš profil stúpa pravdepodobnosť získania zamestnania a taktiež rastie dôveryhodnosť vášho profilu.

5. Komunikujte a pridávajte príspevky prostredníctvom webu

Nehovoríme, že je to nutné, ale ak to zostane na pracovnej úrovni, určite to môže pomôcť. Keď potenciálni zamestnávatelia vidia, že ste pridali nejaký zaujímavý článok, nie len, že sa odlíšite od ostatných, ale môžete na nich urobiť aj väčší dojem.

