Tieto veci chlapi na ženách neznášajú a aj napriek tomu ich robia

Aj keď robíte všetko čo je vo vašich silách, aby ste zaujali opačné pohlavie, môže vás prekvapiť keď sa dozviete, že niektoré z vašich činov môžu mať skutočne opačný účinok. Možno si ani neuvedomujete, že konáte spôsobom, ktorý mužov odháňa preč. A preto sme na základe prieskumu zostavili zoznam vecí, ktorých sa treba vyvarovať.

Príliš veľa makeupu

Možno máte dojem, že dávka makeupu, korektor, očné tiene, riasenka, rúž a líčka spôsobí, že vyzeráte atraktívnejšie, no zrejme ostanete prekvapená po zistení, že veľa makeupu chlapov naopak odrádza.

Štúdia v magazíne The Quarterly Journal of Experimental Psychology odhalila, že ženy majú tendenciu nadhodnocovať množstvo makeupu, ktorý je pre mužov atraktívny a v dôsledku toho to veľa žien nakoniec preženie. Je čas čeliť skutočnosti, že menej je skutočne viac. Vsaďte na prirodzený vzhľad.

Extrémne úpravy

Ak vás má chlap rád pre tie správne dôvody, nebude chcieť aby ste podstúpili extrémne premeny. Má vás rád takú aká ste.

Navyše chlapi majú na ženách radi sebavedomie. Preto budú pravdepodobne považovať vašu posadnutosť svojimi nedokonalosťami za neatraktívnu.

Klebety a ohováranie

Môže sa zdať zábavné zdieľať najnovšie chýry, škandály a príbehy týkajúce sa života vašich priateľov, rodiny a spolupracovníkov s vašim vyvoleným, avšak opäť ide o jednu z vlastností, ktorí muži nemajú v obľube.

Faktom je, že pre veľa ľudí je ohováranie spôsob ako sa cítiť lepšie no ide skôr o znak nedostatku sebaúcty.

Chlapi majú radi sebavedomé ženy, ktoré si vážia samé seba a nepotrebujú ponižovať iných aby sa cítili lepšie.

Žiadny vlastný život a záujmy

Aj keď ste v šťastnom a vzájomne sa podporujúcom vzťahu, niekedy budete potrebovať trochu času pre seba. To môže platiť pre niektorých ľudí viac ako pre iných, ale spravidla budú chcieť chlapci čas od času dýchať no neznamená to, že je to odrazom toho ako sa pri vás cítia.

Prehnané sebavedomie

Aj keď sebavedomie považujú muži za atraktívne je dôležite pochopiť, že medzi sebavedomím a narcizmom existuje tenká hranica. Aj keď by ste mali určite veriť v samú seba, byť hrdá na svoje úspechy a byť hrdá na to čo ponúkate, mali by ste mať na pamäti, že predvádzanie sa nie je atraktívne v žiadnom prípade. Výskum konkrétne ukázal, že ľudia, ktorí trpia samochválou vzbudzujú u ostatných celú škálu negatívnych pocitov.

Žiadny cieľ alebo ambície

Nemusíte mať naplánovaný celý život, ale chlapi nechcú byť s niekým, komu chýba akýkoľvek účel alebo smer. Je neatraktívne počúvať niekoho, kto mu vysvetľuje aký je stratený a nevie nájsť správnu cestu. Navyše, zdá sa, že ak neviete čo chcete so svojím životom robiť, môže to viesť k nestabilite.

Ohováranie vášho Ex

Namiesto toho aby ste rozprávali o svojich bývalých a ako vám strašne ublížili, nechajte minulosť minulosťou aby ste si mohli prilákať toho pravého.

Negativita

Počas každého dňa si prechádzame všetkými emóciami. A to je úplne normálne. Aj keď musíme byť autentickí v tom, ako reagujeme na situácie, mali by sme sa usilovať aj o udržanie si pozitívneho nadhľadu. Nielenže je dobrý pre naše duševné zdravie, ale môže mať tiež vplyv na náš vzťah.

Dráma medzi ženami

Je dôležité stáť si za svojimi názormi, ale dajte si pozor aby ste najmä vo vzťahu k iným ženám nepôsobili malicherne a nedospelo. Existuje veľký rozdiel medzi konaním ako mladistvého dievčaťa a emočne stabilnej ženy zodpovednej za svoju situáciu a váš muž si to určite všimne.

Hra na nedostupnú

Aj keď je pravda, že mužov priťahujú asertívne ženy, existuje tenká hranica medzi nezávislosťou a nedostupnosťou. V skutočnosti hranie hier môže spôsobiť, že sa zdáte veľmi nezrelé a môže vyvolať dojem, že ešte nie ste pripravené či ochotné ho spoznať na hlbšej a zmysluplnejšej úrovni.

