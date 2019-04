12 rád, ako sa doňho nezaľúbiť

Ohodnoť článok

Občas sa nám zapáči niekto, o kom vieme, že ho nemôžeme mať. Dôvody môžu byť rôzne. Možno chodí s vašou kamarátkou či sestrou, možno je to váš šéf alebo viete, že vzťah s ním by vám jednoducho neprospel. Ako si dať pozor, aby ste sa do nevhodnej osoby nezamilovali?

Buďte realistka

Pustite z hlavy všetky rozprávkové scenáre a buďte k sebe úprimná. Hoci je okúzľujúci a priťahuje vás, realisticky si predstavte, ako by vzťah s ním vyzeral. Nemal by žiadnu budúcnosť.

Opakujte si dôvody, kvôli ktorým nemôžete byť spolu

Potrebujete si pravidelne pripomínať, prečo sa do neho nemôžete zamilovať, aby ste nepodľahli pokušeniu.

Zdôverte sa priateľkám

Na kamarátky sa môžete vždy obrátiť. Teda aspoň v prípade, ak človek, ktorý vás priťahuje, nechodí s niektorou z nich. Opýtajte sa ich na názor. Záleží im na vás, preto budú úprimné, no zároveň vám to povedia tak, aby neranili vaše city.

Vyhýbajte sa mu

Ak je to možné, nechoďte na miesta, kde na neho môžete naraziť. Pri niektorých udalostiach sa stretnutiu nevyhnete. Vtedy s ním aspoň hovorte čo najmenej.

Nesledujte ho na sociálnych sieťach

Toto môže byť najnáročnejšie pravidlo zo všetkých, ale je kľúčové. Skryte si jeho príspevky na facebooku a nesledujte ho ani na instagrame či twitteri.

Prestaňte o ňom hovoriť

Keď sa nám niekto páči, zväčša o ňom hovoríme veľmi často. Priatelia sú z toho často otrávení. Ušetrite ich aj seba a prestaňte sa neustále zmieňovať o nedosiahnuteľnom mužovi. O to ľahšie ho pustíte z hlavy.

Prinúťte sa myslieť na jeho chyby

Všetci máme chyby, aj on. Možno sa vo vašich očiach momentálne javí ako dokonalý, ale nie je to tak. Poriadne sa zamyslite a prídete na jeho nedostatky. Sústreďte sa ne vždy, keď budete voči nemu pociťovať slabosť.

Buďte sebecká

Pri snahe nezamilovať sa pomôže, keď sa budete sústrediť na seba. Trávte väčšinu voľného času s kamarátmi alebo pri svojich koníčkoch. Príjemné aktivity vás privedú na iné myšlienky.

Stretávajte nových ľudí

Vymaňte sa zo stereotypného kruhu známych a vyhľadávajte aktivity, pri ktorých môžete stretnúť nových ľudí. Možno medzi nimi bude muž, ktorý vám je súdený.

Myslite na dôsledky svojho konania

Prehrajte si následky, ktoré by malo zamilovanie do nevhodného muža. Rýchlo pochopíte, že to za ne nestojí.

Odháňajte ho

Ak sa mu nepáčite, bude oveľa jednoduchšie sa do neho nezamilovať. Problém nastáva, ak má rád aj on vás. Udržujte si odstup a dajte mu najavo, že nemáte záujem ani o kamarátstvo. Samozrejme, dajte si pozor, aby to nevyznelo hrubo.

Sľúbte si, že sa do neho nezamilujete

Ak ste na vážkach, či dovolíte, aby sa cit rozvinul naplno, určite sa do neho zamilujte. Zvažovanie tej možnosti ju totiž spraví reálnou. Musíte si sľúbiť, že to za žiadnych okolností nedopustíte a mať disciplínu pri dodržiavaní tohto záväzku.

