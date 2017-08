Dámy, vedeli ste, že aj muži bývajú po sexe smutní

Ohodnoť článok

Aj muži bývajú po sexe smutní 🙁

Podľa poslednej štúdie aj muži bývajú po sexe smutní a plní emócií, trpia tzv. postkoitálnou dysfóriou (PCD). Tento stav je opisovaný ako negatívna emócia nešťastia a zlej nálady, ktorá vyúsťuje až do pocitu bezcennosti.

Doteraz sa predpokladalo, že PCD trápi len ženy. Zhruba polovica z nich niekedy po sexe zažila pocity smútku, depresie či úzkosti. V posledných rokoch však lekári počúvajú rovnaké sťažnosti aj od mužských pacientov. Mnohí po sexe upadnú aj na niekoľko hodín do hlbokej depresie a ľahko sa podráždia.

Touto témou sa vo svojej štúdii zaoberal profesor Robert Schweitzer z austrálskej Queensland University of Technology. Tento odborník skúmal dáta od oboch pohlaví a zistil, že PCD u mužov vôbec nie je zriedkavá. „Škála reakcií tesne po sexe je veľmi široká a líši sa u mužov i žien,“ tvrdí Schweitzer. Penis sa rýchlo vráti do pôvodného stavu a muž môže pokojne oddychovať či zaspať. U žien však trvá istý čas, niekedy aj pätnásť minút, kým sa vagína dostane po sexe do „normálu“. Ak navyše žena nedosiahne orgazmus, klitoris môže byť podráždený aj niekoľko hodín.

Prečo teda bývajú aj muži niekedy po sexe smutní? „Dôvodom môže byť odplavenie hormónov šťastia. Tesne pred sexom a počas neho zažívajú radosť zo vzrušenia a cítia sa ako superhrdinovia. Po sexe je blažený pocit zrazu preč. Niektorí tento kontrast nenesú ľahko,“ tvrdí sexuológ a terapeut Phillip Hodson. Emotívnosť po sexe ani podľa neho nie je len záležitosť žien. „Emotívni bývajú aj muži, len to nechcú ukázať,“ dodal Hodson.

Čítajte tiež:

Sexuálne roboty pre starších či osamelých a ich temné stránky

Od sexu sú oveľa častejšie závislí muži

Citróny boli kedysi veľmi vzácne, mohli si ich dovoliť iba najbohatší

Zdroj: http://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/good-sex-can-leave-men-10334363