Citróny boli kedysi veľmi vzácne, mohli si ich dovoliť iba najbohatší

Citróny a ich história

Citróny boli kedysi veľmi vzácne. V antickom Ríme sa k nim dostali len najbohatší, ktorí si ich cenili pre ich liečivé vlastnosti. Po stáročia boli jedným z iba dvoch citrusových plodov známych v Stredomorí.

Archeológovia z Univerzity v Tel Avive sa rozhodli preštudovať pradávnu citrusovú obchodnú cestu. Vedúca štúdie, Dafna Langgutová, preskúmala staroveké texty, umenie a artefakty ako mince či nástenné maľby. Podarilo sa jej zistiť, ako sa citrusy dostali z juhovýchodnej Ázie do Stredomoria.

Prvý citrus, ktorý do Európy dorazil, bol citronát, zvaný tiež cedrát, podľa ktorého vzniklo aj všeobecné pomenovanie citrus. Cez Perziu sa dostal na dnešný Blízky Východ a odtiaľ vo štvrtom až treťom storočí p.n.l. dorazil do Stredomoria. Citrónu to trvalo ďalších 400 rokov.

Horký pomaranč, limetka a pomelo sa do Stredomoria dostali až začiatkom desiateho storočia. Cez Pyrenejský polostrov a Sicíliu ich priniesli moslimovia. „To znamená, že citrón a cedrát boli po viac ako tisícročie jediné známe citrusové plody v oblasti,“ hovorí Langgutová.

Moslimovia zohrali kľúčovú úlohu v šírení a šľachtení citrusov v Severnej Afrike a na juhu Európy. Názvy mnohých citrusov majú pôvod práve v arabčine. „Ovládali obrovské územia a obchodné cesty od Indie až po Stredomorie.“

Klasický pomaranč sa do Európy dostal ešte neskôr – až v pätnástom storočí. Pricestoval sem zrejme obchodnou cestou založenou obyvateľmi Ženevy.

Ako posledná dorazila do našej oblasti mandarínka, a to dokonca až v devätnástom storočí, teda 2200 rokov po tom, ako sa na západ dostal prvý cedrát.

