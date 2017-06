Od sexu sú oveľa častejšie závislí muži

Ohodnoť článok

Sex je normálna ľudská potreba, no u niektorých ľudí môže prepuknúť v závislosť. Experti sa v jednom zhodujú: Sexuálna závislosť v skutočnosti nie je o sexe. Je to snaha uniknúť od nepríjemných pocitov. Ak sa vaše sexuálne správanie vymklo spod kontroly, môže vám pomôcť psychoterapia. Thaddeus Birchard je zakladateľ Marylebone Centre v Londýne. Toto centrum sa zameriava na pomoc ľuďom so vzťahovými problémami, sexuálnou závislosťou a poruchami nálad. Birchard sa ako jeden z prvých odborníkov vo Veľkej Británii začal zaoberať problémami sexuality.

Ako definujete sexuálnu závislosť

„Zvyčajná charakteristika obsahuje štyri kritériá: stratu kontroly, škodlivé následky, neschopnosť prestať a skutočnosť, že takéto správanie má svoju funkciu. Ja sa sústredím na štvrté kritérium: funkciu. Sex slúži ako nástroj na uľavenie bolestivým pocitom, medzi ktoré patria depresia, hanba, úzkosť, nuda či nízka mienka o sebe. Niekedy ide o problémy, ktoré sú ukryté v štruktúre samotného vzťahu.“

Majú tento problém muži aj ženy

„Áno, ale väčšina mojich pacientov sú muži. Literárne príbehy naznačujú, že ženy by mali byť náchylnejšie na ‚závislosť‘ od vzťahov. Keď mi volajú novinári, zväčša sa ma pýtajú práve na závislosť žien od sexu. Usudzujem, že tento nesprávny stereotyp vznikol preto, lebo si ho muži želajú. Nemá však základ v žiadnej racionálnej úvahe.“

Ako sa sexuálna závislosť začne

„Zväčša k tomu dochádza počas obdobia dospievania, keď sex môže slúžiť ako úľava od problémov. V prípade kombinácie so sexuálnym masochizmom sa problém často začína už v detstve. Ide zväčša o oneskorenú reakciu na stres alebo traumu.“

Môže sa sexuálna závislosť vyvinúť aj bez závislosti od pornografie

„Áno, môže sa prejaviť v mnohých formách – v pravidelných návštevách nevestincov, častých známostiach na jednu noc či prehnanej masturbácii.“

Ako človek zistí, že je závislý od sexu

„Každý to môže zistiť len sám na sebe. Ak vám vaše správanie prekáža, vtedy ide o ozajstný problém.“

Akú rolu hrá pri sexuálnej závislosti hanba

„Poháňa ju. Neželané sexuálne správanie posilňuje pocity hanby a vyvoláva opakovanie celého cyklu.“

Ktorý aspekt sexuálnej závislosti je najviac nepochopený

„Ľudia si neuvedomujú, že v skutočnosti nejde o túžbu mať veľa sexu či užívať si jeho špecifickú podobu. Je to o snahe uľaviť bolestivým emočným stavom. Sex neslúži závislým ako prostriedok zábavy či intímny zážitok, ale ako analgetikum.“

Prečo sú metódy kognitívno-behaviorálnej terapie najúčinnejšie pri sexuálnej závislosti

„Pretože ponúkajú systematický a štruktúrovaný proces, ktorý mužom pomáha pochopiť a zmeniť vzorce správania. Tento liečebný program je postavený na osvedčených faktoch.“

Aká je úloha partnerov, ktorí sú vo vzťahu s ľuďmi závislými na sexe

„Mali by podporiť partnerovu túžbu zmeniť svoje správanie. To je to najužitočnejšie, čo môžu spraviť.“

Keby ste mali poskytnúť len jednu radu, ktorá by to bola

„Problém máte až vtedy, ak vy sami pociťujete, že je to pre vás problém.“

Viacerí pochybujú, či koncept sexuálnej závislosti vôbec existuje. Čo odkážete tým, ktorý argumentujú, že nejde o vedecky platný konštrukt

„Plne si uvedomujem, ako kontroverzne je vnímaný pojem ‚sexuálna závislosť‘. Preto pri svojej terapeutickej práci používam označenie ‚problematické sexuálne správanie‘.“

