Toto je 12 najlepších šteklivých filmov

Ohodnoť článok

Chcete si vo vzťahu trochu okoreniť filmový večer? Alebo proste máte chuť si pozrieť niečo šteklivejšie? Týchto dvanásť filmov vás nenechá chladnými a zároveň ide o zaujímavé kúsky svetovej kinematografie. Pozor, hrozí, že ich s partnerom budete pozerať na viackrát…

Tipy na šteklivý filmový večer

Nymfomanka I a II

Film Larsa von Triera musí byť na tomto zozname. Nymfomanka je príbeh ženy závislej na sexe. Každý z filmov má viac ako dve hodiny, no oplatí sa pri nich vydržať. Je to hĺbkový ponor do osobnosti hlavnej postavy, ktorý zároveň obsahuje veľa nahých scén.

Život Adéle

Výborne hodnotený film rozpráva príbeh tínedžerky, ktorá objavuje svoju sexualitu s modrovlasou kamarátkou. Je to láska plná vášne. Film má cez tri hodiny. Keď ho však zapnete, neodlepíte sa od neho. Nechýba v ňom nahota a sexuálne scény.

Moje meno je láska

Film talianskeho režiséra Lucu Guadagnina spojil dohromady na prvý pohľad nezlučiteľné – sex a drámu. Ruská emigrantka Ema sa vydá do bohatej milánskej rodiny. Jej život však naruší nečakaná aféra. V hlavnej úlohe Tilda Swinton.

Mexická jazda

Čo sa stane, keď vyrazia na road trip dvaja tínedžeri a 28-ročná žena? Vznikne erotické napätie, ktoré by sa dalo krájať. Film sa pohráva s viacerými predstavami, o ktorých mnohí snívajú. Zárukou kvality je režisér Alfonso Cuarón, ktorý spravil aj Potomkov ľudí či Gravitáciu.

Osudová príťažlivosť

Muž má románik so ženou. Chce ho ukončiť, ona nesúhlasí a preskočí jej z toho. Atmosféra je plná vášne. Keďže film natočili v osemdesiatych rokoch, zabavíte sa aj na šialených účesoch. Hlavnú postavu stvárnil Michael Douglas.

Gloria

Vášnivé filmy sa zväčša sústredia na mladých ľudí a ženy v strednom veku v nich nemajú miesto. Čílsky film Gloria od režiséra Sebastiána Lelia je výnimka, ktorou budete príjemne prekvapený. Päťdesiatosemročná rozvedená žena hľadá lásku v tanečných kluboch pre nezadaných.

Základný inštinkt

Ďalšia klasika s Michaelom Douglasom. Film, ktorý spravil sex symbol zo Sharon Stone. Kto by ho nepoznal? Medzi podozrivou z vraždy a detektívom to poriadne iskrí. Ak ste ho ešte náhodou nevideli, neváhajte. Ak áno, pozrite si ho znovu a neoľutujete.

Hriešny tanec

Po tomto filme sa stal sex symbolom Patrick Swayze. Sedemnásťročná „Baby“, dievča zo slušnej rodiny, sa zoznámi s tanečným inštruktorom Johnnym a začne sa tanec, ktorý nie je veľmi slušný.

Veľmi nebezpečné známosti

Nevinná Annette nechce mať s priateľom sex pred svadbou. Sebastian je však veľký sukničkár, ktorý má rád výzvy. So svojou nevlastnou sestrou Kathryn uzavrie diabolskú stávku. Najmä medzi Annette a Sebastianom to poriadne iskrí. Stvárňujú ich totiž Reese Witherspoon a Ryan Phillippe, ktorí sa po natočení filmu v reálnom živote zobrali.

Len 17

Režisér Francois Ozon spravil film o tínedžerke, ktorá experimentuje so svojou sexualitou tým, že sa stane prostitútkou. Svoje tajomstvo ukrýva pred rodičmi i známymi.

Hriešne noci

Dej filmu z roku 1997 sa odohráva v 70. rokoch a ukazuje zákulisie pornografického priemyslu. Mladík Eddie Adams (Mark Wahlberg) sa stane novou hviezdou „filmov pre dospelých“. Užíva si úspech, no zažíva aj odvrátenú stránku svojej profesie. Film si vyslúžil tri nominácie na Oscara.

Šípková Ruženka

Ako jediný z tohto zoznamu dostal nižšie hodnotenia od fanúšikov a kritiky, ide však o zaujímavý a zvláštny príbeh. Mladá vysokoškoláčka príjme prácu v bordeli, kde jej zákazníci platia za to, že sa jej môžu dotýkať počas spánku. Emily Browning veľmi dobre stvárnila hlavnú postavu, ktorá je hádam polovicu filmu vyzlečená.

Čítajte tiež:

Najlepšie filmy na pritúlenie sa vo dvojici

Na čo ísť v júni do kina. Pripravili sme pre vás prehľad toho najhorúcejšieho

Zdroj: http://www.lovepanky.com/entertainment/movie-reviews/steamy-romance-movies