Na čo ísť v júni do kina. Pripravili sme pre vás prehľad toho najhorúcejšieho

Jún v kinách

Redakcia Zaujímavosti pre vás pripravila zoznam toho, na čo môžete ísť v júni do kina. Začína sezóna filmových trhákov, ktoré nás naozaj vtrhnú do deja. Tento mesiac nájdeme v kinách pokračovania kasových trhákov, no aj prekvapenia, ktoré akoby vstali z mŕtvych. Vezmeme vás na pláž, no taktiež medzi múmie a robotov.

Jún v kinách bude sľubný

Wonder Woman mala premiéri prvý deň v mesiaci

Neporaziteľná bojovníčka z komiksov, Wonder Woman je príbeh, na ktorý sa teší množstvo fanúšikov. V kinách sa premieta už od začiatku mesiaca a podľa traileru sa máme na čo tešiť. Uznajte sami:

Múmia očakáva nápory v kinách

Určite ste si kade tade po meste všimli billboardy na film Múmia. Správe, ide o pokračovanie filmovej série, ktorú poznáme z pred niekoľkých rokov. Či sa come back filmu podarí uvidíme až o pár týždňov na tom, koľko filmov nalákal do kín. Pozrite si upútavku, vyzerá akčne:

Pobrežná hliadka nie je vtip

Teraz si z vás srandu nerobíme. Do kín mieri aj filmové prevedenie Pobrežnej hliadky. Snímka, ktorá nadväzuje na seriál však namiesto Davida Hasselhoffa obsadila Dwayena Johnsona a objaví sa ti aj Zac Efron. Či v snímke nájdeme aj Pamelu sa však musíme nechať prekvapiť.

Koncom mesiaca zavíta do kín aj Transformers: Posledný rytier

Transformers už svoju základňu fanúšikov má a preto sa prázdnych kín obávať nemusíme. Ak neviete, na čo slúžil Stonehenge, určite sa príďte pozrieť na nový film. Len dúfajme, že najnovšia upútavka z filmu neukázala všetko to, na čo sa oplatí prísť pozrieť do kina.

