Sexuálne roboty pre starších či osamelých a ich temné stránky

Na scénu prichádzajú sexuálne roboty pre starších či osamelých… odborníci však varujú pred ich temnými stránkami

Podľa Nadácie pre zodpovednú robotiku (Foundation for Responsible Robotics) by mohli sexuálne roboty v blízkej budúcnosti robiť spoločnosť starším ľuďom v domovoch či pomáhať párom pri vzťahoch na diaľku.

V súčasnosti vyrábajú robotické bábiky štyria výrobcovia na svete. Odborníci však predpovedajú, že o pár desaťročí by sa takéto pomôcky mali rozšíriť podstatne viac a využívať nielen ako fetiš, ale aj na sexuálnu terapiu (ako sexuálne roboty) či ako spoločníci pre osamelých, zdravotne postihnutých alebo starších ľudí.

Podľa Noela Sharkeyho, emeritného profesora robotiky a umelej inteligencie z Univerzity v Sheffielde a spoluzakladateľa Nadácie pre zodpovednú robotiku je načase, aby vlády i verejnosť začali uvažovať o regulácii výroby robotov pre potešenie.

„Môžem zodpovedne vyhlásiť, že éra robotov sa blíži,“ vyhlásil pri čítaní najnovšej správy v centrálnom Londýne.

„Deje sa to, no nik o tom nehovorí, a práve s tým súvisia naše obavy. Ľudia sa chichúňajú, no v skutočnosti sa ich vyrába dosť veľa a bude ich ešte oveľa viac.

Navrhujú sa pre starších ľudí v domovoch, čo považujem za dosť kontroverzné. Ak má pacient pokročilé štádium Alzheimera, nerozozná rozdiel medzi robotom a skutočnosťou.

Naša spoločnosť musí začať uvažovať, čo s tým urobíme.“

V spomínanej správe sa uvádza, že používaniu sexuálnych robotov sú naklonené dve tretiny mužov a 30 percent žien. Bábiky tohto typu sa v súčasnosti pohybujú v cenách od 4 000 do 12 000 libier a vyrábajú sa v oboch pohlaviach, s rozličnou výškou, farbou vlasov i očí, a dokonca aj osobnosťou.

Firmy do nich začínajú zapájať aj umelú inteligenciu, aby mohli komunikovať a reagovať na ľudské emócie.

V Južnej Kórei, Japonsku a Španielsku sú už verejné domy so sexuálnymi bábikami a v Paddingtone v západnom Londýne otvorili minulý rok prvú robotickú kaviareň, kde poskytujú orálny sex.

Podľa správy je výroba sexuálnych robotov výsledkom spojenia robotiky, telekomunikačných technológií a virtuálnej reality. Silikónové repliky môžu byť riešením pre partnerov, ktorí žijú od seba ďaleko a chcú mať virtuálny sex či dokonca sa spolu zhovárať prostredníctvom úst umelej bábiky.

Autori správy však varujú, že vzostup sexuálnych robotov nastolil vážne morálne a etické otázky, ktoré treba riešiť. Upozorňujú, že užívatelia takýchto pomôcok by sa mohli izolovať alebo dokonca stať závislými na strojoch, ktoré nikdy nebudú schopné nahradiť skutočný ľudský kontakt.

„Je to veľmi smutné, pretože to vždy bude iba jednostranný vzťah,“ tvrdí profesor Sharkey.

„Ak sa niekto naviaže na robota, bude to veľmi znepokojivé. Zamilujete sa do umelého výrobku, ktorý vám lásku nemôže opätovať, prinajlepšom ju bude schopný iba predstierať.“

Správa taktiež varuje pred temnejšou stránkou tohto odvetvia priemyslu. Spoločnosti vkladajú do bábik plaché či váhavé osobnosti, aby poskytli užívateľom pocit, že robotov nútia k sexu. Napríklad robot Roxxxy Gold od firmy TrueCompanion’s sa dá nastaviť na režim frigidná Farah.

Japonský výrobca sexuálnych bábik Trottla zase začal predávať bábiky pre pedofilov, ktoré vyzerajú ako neplnoleté dievčatá v školských uniformách. Spoločnosť založil pedofil Shin Takagi, ktorý sa svojou úchylkou vôbec netají, no tvrdí, že nikdy sa nedotkol nijakého dieťaťa, pretože používa bábiky.

Hoci by takého roboty mohli podľa niektorých odborníkov predísť znásilňovaniu žien či zneužívaniu detí, správa zároveň upozorňuje, že celý problém by to mohlo aj zhoršiť.

Profesor filozofie a odborník na robotickú etiku Patrick Lin zo spoločnosti California Polytechnic tvrdí: „Liečiť pedofilov používaním sexuálnych robotov, ktoré vyzerajú ako deti, je pochybné a odpudivé.

Viete si predstaviť, že by sme problematiku rasizmu riešili hnedými robotmi, ktorých by sme poskytli fanatickým stúpencom na zneužívanie? Fungovalo by to? Asi nie. Pri etike sexuálnych robotov je potrebné brať do úvahy, či u niekoho nedôjde k fyzickej ujme.“

Podľa autorov správy bude možno nevyhnutné vymedziť v kriminalistike pojem robotického znásilnenia a zabudovať do robotov akési senzory hrubej manipulácie, aké sú napríklad na pinballových strojoch, aby sa zabránilo rozvíjaniu násilníckych sklonov u užívateľov. Okrem toho žiadajú zákaz výroby sexuálnych bábik, ktoré vyzerajú ako deti.

Aimee van Wynsberghová, odborná asistentka etiky na Univerzite v Delfte a spoluzakladateľka Nadácie pre zodpovednú robotiku vyhlásila: „Verejnosť nerieši problematiku toho, čo je akceptovateľné, prípustné a čo by sa malo podporovať.

Práve v tejto úvodnej fáze by sa do debaty mali zapojiť politici, akademici, technický priemysel aj široká verejnosť.“

Spomínaná správa je zverejnená na webovej stránke Nadácie pre zodpovednú robotiku a vyzýva ľudí, aby sa vyjadrili k ich záverom. Odborný tím predpokladá, že konečné odporúčania bude schopný poskytnúť budúci rok.

Nadácia pre zodpovednú robotiku má centrálu v Haagskom inštitúte pre globálnu spravodlivosť a poskytuje poradenstvo vo všetkých oblastiach robotiky. Má 200 členov, medzi ktorých patria aj svetoznámi uznávaní odborníci na robotiku.

