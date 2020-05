Toto jedlo JLo jednoducho nezje

Jennifer Lopez miluje zdravú stravu to však asi nikoho pri tom ako úžasne na svoj vek vyzerá, neprekvapí. Jej denný jedálniček tvoria prevažne potraviny ako bielkovinové práškové smoothie, kelový šalát, grilované kuracie mäso a dusená zelenina a všetko to spláchne veľkým množstvom vody. Samozrejme tiež je len človek a občas deň zakončí čokoládovou sušienkou.

Speváčkin jedálniček by pochválil nejeden výživový poradca, zrejme preto mnohých prekvapí, že potravina, ktorú odmieta sa nachádza na takmer každom zozname 10-tich najzdravších potravín.

Osobný kuchár J.Lo prezradil čo hviezda jesť jednoducho nebude

Jennifer Lopez zdieľa osobného kuchára so snúbencom Alexom Rodriguezom. Kelvin Fernandez v skutočnosti varí pre celú rodinu. Nedávno rozprával o svojej práci a prezradil aj neočakávané informácie o dvoch potravinách, ktoré Jennifer nechce vidieť na svojom tanieri. Napriek skutočnosti, že ryby sú často ponúkané kvôli svojim mnohým výhodám pre zdravie a krásu, Fernandez povedal: „Jennifer nemá rada lososa … jednoducho nie je fanúšikom jeho textúry a chuti.“ Prezradil, že keď pripravuje lososa pre zvyšok rodiny, pre J.Lo pripraví namiesto toho halibuta alebo tresku.

Ďalšie, ktoré Jennifer nemusí je bobuľovité ovocie. Aj keď domácnosť Lopez-Rodriguez má chladničku, ktorá je vždy plná zdravého ovocia a skutočnosť, že bobule sú obzvlášť obľúbené 12-ročnými dvojčatami Emme a Max, mama nie je fanúšik. Podľa Fernandeza nie je Jennifer celkovo veľký fanúšik ovocia, zdá sa však, že zje dostatok zeleninových pokrmov a dokáže tak prijať všetky výživné látky, ktoré by jej inak chýbali. Stále je však upokojujúce vedieť, že aj také ukážkové stravovanie ako má J. Lo, má svoje vlastné pre a proti a ak niečo nechce jesť, jednoducho to nezje, bez ohľadu na to aké je to zdravé.

