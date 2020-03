Ako sa chrániť pred koronavírusom, ak ste tehotná? Radí odborníčka z FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Elena Drapáčová pracuje ako vedúca sestra II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU. Ako hovorí, podľa najnovších dostupných štúdií a odporúčaní neexistuje dôkaz, že sú oproti iným ľuďom tehotné ženy náchylnejšie ochorieť závažnejšou formou ochorenia COVID-19. Aké preventívne opatrenia by mala ale budúca rodička urobiť, aby sa vyhla nakazeniu?

Epidemiologická situácia doma i vo svete je vážna a netreba ju podceňovať. Napriek tomu, že počet nakazených pacientov nielen vo svete, ale aj na Slovensku stúpa, u žiadnej tehotnej ženy zatiaľ na Slovensku nebola pozitivita dokázaná. ,,Je dôležité uvedomiť si, že tehotné ženy sú rovnako náchylné ako bežná populácia a zvýšenú opatrnosť treba venovať najmä tým tehotným ženám, ktoré majú aj nejaké pridružené ochorenie,“ informuje Drapáčová. Treba mať však na zreteli fakt, že pravdepodobne existujú ľudia bez akýchkoľvek príznakov, ktorí môžu vírus prenášať.

Najdôležitejšia je hygiena a prevencia

Aj u tehotných platí, že najlepšími preventívnymi opatreniami sú pravidelné a dôkladné umývanie rúk a nosenie ochranného rúška. Tehotné by sa mali vyhýbať miestam s väčšou koncentráciou ľudí, určite necestovať do ohrozených oblastí, vyhýbať sa aj verejnej doprave. ,,Odporúčam tiež dobre vetrať miestnosti a minimalizovať kontakt s akoukoľvek spoločnosťou. Najideálnejším riešením je neprijímať žiadne návštevy,“ hovorí Elena Drapáčová a dodáva, že netreba zanedbávať ani správnu životosprávu. ,,Určite je potrebné zvýšiť príjem vitamínov a pohyb na čerstvom vzduchu, a to osamote, nie v skupinách alebo tam, kde je predpoklad väčšieho výskytu ľudí,“ odporúča pôrodná asistentka.

Čo robiť v prípade podozrenia

V prípade, že ste boli v kontakte s infikovanou osobou, prípadne vykazujete symptómy koronavírusovej infekcie, platia tie isté pravidlá ako u iných osôb. ,,Neodporúča sa chodiť bez ohlásenia do zdravotníckeho zariadenia. Je potrebné kontaktovať svojho gynekológa alebo praktického lekára vopred, a to telefonicky. V prípade nutnosti návštevy pôrodnice – či už kvôli pôrodu alebo inému vyšetreniu, počas doby, kedy je tehotná v karanténe, je rovnako nevyhnutné nadviazať kontakt vopred. Do pôrodnice je potrebné dopraviť sa vlastným dopravným prostriedkom s použitím ochranných prostriedkov – rúška a rukavíc. Pri príchode do nemocnice oznámte na vrátnici svoj zdravotný stav. Personál vás prevezme hneď pri vstupe, aby sa minimalizoval kontakt s inými pacientkami, rodičkami a zdravotníkmi,“ dopĺňa cenné rady pre budúce rodičky Elena Drapáčová.

Dôležité kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť konzultácie na nasledovných telefónnych linkách Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

Všetky dôležité informácie navyše nájdete na stránkach MZ SR https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19.

Čítajte tiež: