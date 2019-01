Sex počas tehotenstva. Fakty a mýty 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Ako tehotenstvo ovplyvní sex

Tehotenstvo a prvé rodičovské mesiace zmenia váš partnerský život. Čaká vás maľovanie detskej izby, nákupy plienok či cumlíkov a plánovanie budúcnosti. Vyrovnávate sa s mnohými novými vecami, preto sa vo vás miešajú pocity úzkosti a vzrušenia. Väčšinu párov navyše zasiahnu zmeny aj v milostnom živote.

Tejto téme sa venovalo viacero štúdií. Najnovšiu zverejnili lekárky Sofia Jawedová-Weselová a Emily Sevicková v akademickej publikácii The Journal of Sex Research. Pracovali pri nej s údajmi z 56 štúdií, ktoré prebehli vo viacerých krajinách, vrátane Rakúska, Kanady, Číny, Nemecka, USA, Pakistanu, Portugalska a Taiwanu.

Výsledok? Frekvencia pohlavného styku počas tehotenstva sa u väčšiny párov znížila. Partneri sa milovali menej často už v prvom trimestri, potom boli štatistiky stabilné až do obdobia medzi druhým a tretím trimestrom, keď nastal drastický pokles.

Je zaujímavé, že zmeny nastali len pri najbežnejšom vaginálnom pohlavnom styku, zatiaľ čo frekvencia ostatných sexuálnych aktivít sa veľmi nezmenila. Análny a orálny sex či masturbáciu praktizovali páry počas tehotenstva zhruba tak často ako pred ním.

Prečo k tejto zmene dochádza

Pokles sexuálnej aktivity spôsobuje viacero dôvodov, no tieto dva sú najčastejšie:

Strach a mylné domnienky

Mnoho ľudí si myslí, že sex počas tehotenstva môže mať na dieťa negatívny vplyv. Je to omyl. V skutočnosti je pohlavná aktivita bezpečná pre drvivú väčšinu žien v požehnanom stave.

Čo sa naozaj stane s vašou vagínou pri pôrode

Ženy sa necítia príťažlivé

V západnom svete sa sexualita a materstvo často vnímajú ako dve oddelené fázy života. Žena ako by bola atraktívna len do momentu, kým sa stane matkou. Nie všetky ženy sa preto cítia počas tehotenstva dostatočne príťažlivé. Prvorodičky si navyše zvykajú na neustály kontakt s dieťaťom, do ktorého patrí aj kŕmenie. Ďalšie dotyky od partnera preto môžu byť pre ne menej vzrušujúce, ba dokonca nepríjemné.

Vráti sa po pôrode milostný život do „normálu“

Lekári odporúčajú rodičkám, aby sa prvých šesť týždňov po pôrode vyhýbali vaginálnemu sexu. Do dvanástich týždňov sa 78-90 percent žien k nemu vráti. Vtedy je už milovanie zdravotne bezpečné a nebolestivé, no začne mu brániť nový faktor – únava!

Starostlivosť o dieťa je vyčerpávajúca. Treba si uvedomiť, že sex a intimita sa do vzťahu nevrátia len preto, že prešiel dostatočný čas od pôrodu. Vždy to závisí od snahy a vynaloženej energie. Párovú terapiu často navštevujú dvojice, ktoré sa priznajú, že na sex po narodení dieťaťa takmer zabudli. Podľa prieskumov je pre fungovanie vzťahu dôležité nájsť si na partnera čas napriek únave. Pri spoločných zážitkoch uprednostnite kvalitu pred kvantitou. Zverte dieťa niektorý večer rodičom či opatrovateľke. Hoci len držanie rúk na gauči po tom, ako dieťa zaspí, môže patriť ku vzácnym momentom, ktoré vám pomôžu preklenúť toto obdobie, kým sa život v posteli aspoň čiastočne nevráti do normálu.

Závery

Poraďte sa s lekárom, obzvlášť, ak vás čaká rizikové tehotenstvo. Vo všeobecnosti však platí, že sex počas tehotenstva je úplne bezpečný. Kým sa pri ňom cítite dobre, neodopierajte si ho!

Zároveň si však treba uvedomiť, že zmeny v sexuálnej frekvencii sú v tomto období nevyhnutné. Nebuďte skleslý len preto, že sa nemilujete tak často ako predtým. Je to úplne normálne. Ak si doprajete dostatok času a vzájomnej pozornosti, všetko by sa do roka malo vrátiť do starých koľají. Ak teda neplánujete ďalšie dieťa!

