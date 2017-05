Môže porno priemysel za ženskú submisívnosť

Ohodnoť článok

Výsledky nedávnej štúdie uskutočnenej v Nemecku naznačujú, že ženy, ktoré pozerajú porno, sa aj v skutočnosti správajú v posteli submisívnejšie. Autori argumentujú, že sledovanie porna ovplyvňuje sexuálne scenáre diváka a tie následne ovplyvňujú jeho konanie. Inými slovami, pornografia učí ženy, aby sa počas sexu správali submisívne, a ony to v realite napodobňujú. Táto teória však nevysvetľuje, prečo je vyobrazenie žien v submisívnych polohách také populárne. Alternatívne hľadisko je také, že ženy aktívne vyhľadávajú videá, ktoré vyhovujú ich preferenciám. Je možné, že tieto najpopulárnejšie videá sú preto na internete v takom hojnom zastúpení, pretože uspokojujú hlboko zakorenené preferencie.

Berieme si príklad z médií

Pornografický výskum sa sústreďuje najmä na mužov, hoci ženy majú porno práve tak rady. Častým predmetom výskumu býva, či a aký vplyv má sledovanie porna na postoje a sexuálne správanie jednotlivca. Teórie sociálneho učenia tvrdia, že ľudia veria tomu, že správanie vyobrazené v médiách je normálne alebo vnímané ako žiaduce, a preto sa ho snažia napodobniť. To znamená, že čím viac videí so submisívnymi ženskými „hrdinkami“ ženy sledujú, tým viac sa budú chcieť správať rovnako.

Nemky, ktoré sa zúčastnili najnovšieho výskumu, boli väčšinou dvadsiatničky, z ktorých 98% prichádzalo do kontaktu s pornografickými materiálmi. Vo všeobecnosti viac javili záujem o submisívnu polohu. Podľa očakávaní korešpondoval ich záujem o pornografiu s mierou submisívnosti. Zaujímavé však je, že s túžbou po dominantnom správaní nemalo sledovanie porna spoločné nič. Autori štúdie uzavreli výskum tvrdením, že ženy, ktoré sledujú viac porna, pravdepodobnejšie príjmu sexuálne scenáre, ktoré sú v ňom často vyobrazované.

Ich závery však nie sú nepriestrelné a neposkytujú odpoveď hneď na niekoľko otázok. Po prvé, teórie sociálneho učenia nahliadajú na človeka ako na úplne pasívneho prijímateľa čohokoľvek, čo sa mu ukáže. Po druhé, tieto teórie nevysvetľujú, prečo a ako si ľudia vyberajú sledovanie konkrétneho typu pornografie. Podľa nich je to tým, že spojenie dominantného muža a submisívnej ženy je jednoducho to najčastejšie vyobrazované. Ale prečo to tak je? V dnešnej dobe si predsa každý môže zvoliť, čo chce – stačí to len naťukať do Googlu.

Sila zvyku

Pozrime sa na ženské erotické romány. Píšu ich ženy a sú určené pre ženy. Najpopulárnejšie z nich majú predvídateľnú dynamiku zloženú z dominantného muža a submisívnej ženy. A o zákazníčky nie je núdza – ide o miliardový biznis. Je naozaj uveriteľné, že si ženy tento typ obsahu vyberajú len preto, že sú naň najviac zvyknuté?

Je možné, že vzťah medzi pozeraním porna a túžbou po submisívnosti voči dominantnejšiemu partnerovi je len výsledok už existujúcej potreby. Mnohé ženy považujú vyobrazenie mužskej sily a ženskej príťažlivosti za vzrušujúce – niektoré viac, niektoré menej.

Bolo by zaujímavé pozrieť sa na výsledky obdobnej štúdie aj z iných krajín a porovnať ich so závermi, ku ktorým dospeli vedci z Nemecka.

