Pravda o análnom sexe

Riziká análneho sexu

Spočiatku spôsobil poriadny rozruch, potom zažil svoju chvíľku slávy a teraz patrí v podstate do bežného repertoáru moderných spální. V skutočnosti však análny sex nie je až taký častý, aspoň podľa psychoanalytika a spisovateľa Paula Joannidesa Psy.D., ktorého knihu Návod, ako si to rozdať (The Guide to Getting it On!) používajú na vysokých školách či kurzoch zameraných na sexualitu po celých Spojených štátoch a Kanade. Kniha nielenže otvorene poskytuje faktické informácie o všetkom, čo so sexom súvisí, ale robí tak jednoduchým, ba až vtipným spôsobom, bez hodnotenia.

Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sa percento heterosexuálnych mužov a žien, ktorí už vyskúšali análny sex, pohybuje niekde medzi 30 a 40 (je zvláštne, že Centrum neudáva nijaké čísla u homosexuálnych mužov – iba v štatistikách, kde je análny sex z nejakého podivného dôvodu spojený s orálnym). Ak vás análny sex vzrušuje, určite nie ste sami. Jeho popularita však nič nemení na fakte, že je to najrizikovejšia sexuálna praktika z pohľadu rozširovania vírusu HIV a iných pohlavne prenosných chorôb. Paul Joannides sa pokúsi vysvetliť, ako urobiť análny sex čo najbezpečnejším a najpríjemnejším.

Kedy sa prvý raz začalo viac hovoriť o heterosexuálnom análnom styku?

V osemdesiatych rokoch. Spomínam si, že jeden môj kamarát mal videopásku s análnym pornom. Vtedy to bolo pre všetkých šokujúce. Nie som si istý, či by dnes stredoškolákov šokovalo alebo čo i len prekvapilo sledovanie análneho sexu na pornokanáloch.

Keďže porno je dnes ľahko dostupné aj na YouTube, producenti bojujú o každé kliknutie a porno je čoraz extrémnejšie. Povedal by som, že do roku 2005 sa pornu podarilo úplne zmazať rozdiel medzi ženskou vagínou a análnym otvorom. Nestalo sa tak však preto, lebo by po tom túžili ženy, ale pre obavy producentov. Báli sa totiž, že ľudia by sledovali filmy niekoho iného, ak by im neponúkli niečo šokujúce.

Zodpovedá popularita análneho sexu v porne skutočnému stavu u homosexuálnych respektíve heterosexuálnych párov?

Nie. Niektorým párom sa análny sex páči, možno 10 a 15 percentám heterosexuálnych dvojíc. Ak sa ich však opýtate, ako často ho praktizujú, odpoveď je asi raz za päť alebo desať klasických vaginálnych stykov. Ženy iba veľmi zriedka tvrdia, že oba druhy stykov mávajú rovnako často.

V prípade homosexuálnych mužov sú štatistiky rôzne, pričom nie je jasné, akým spôsobom sa dané informácie zisťujú. Videl som výskumy, podľa ktorých má análny sex 65 percent mužov, v iných sa uvádza menej ako 50 percent. Nemám teda presné údaje, no aj tak podľa nich možno usúdiť, že vysoké percento homosexuálov uprednostňuje pred análnym sexom orálnu stimuláciu.

Ako sa dá modifikovať análny sex, ktorý vidíme v pornofilmoch, aby čo najlepšie vyhovoval párom v reálnom živote?

Konečník je hneď za otvorom zahnutý a tomu sa treba pri styku prispôsobiť. Inak to nebude príjemné. Okrem toho zvierače, ktoré príroda umiestnila okolo otvoru, aby si ľudia udržali ľudskú dôstojnosť na verejnosti (keď to na nich príde), sa vďaka automatickému reflexu pri tlaku zvonku okamžite stiahnu.

Jednou z prvých vecí, ktorú sa žena či muž musí naučiť, je uvoľniť tieto svaly, aby cez ne mohol preniknúť penis. Chce to veľa tréningu.

Okrem toho sa análny otvor na rozdiel od vagíny nie je schopný zvlhčiť. Takže okrem uvoľňovania svalov a hľadania správneho uhla je potrebné používať lubrikanty.

V pornofilmoch sa tieto veci vôbec nespomínajú. Nehovorí sa v nich o komunikácii, spätnej väzbe, dôvere. Páry, ktoré nehovoria otvorene o svojom sexuálnom živote, nerozprávajú sa o tom, čo im je príjemné a čo nie, a ktoré si málo dôverujú, by nemali praktizovať análny sex.

Aké sú zdravotné riziká análneho sexu?

Pre ženy znamená 17-krát vyššie riziko nakazenia vírusom HIV či ochorením AIDS než klasický vaginálny styk. Ak nie sú obaja z páru zarytí vyznávači monogamie bez akýchkoľvek pohlavných chorôb, partner by mal používať kondóm a veľa lubrikantu. Cez análny otvor sa môže preniesť ktorákoľvek pohlavná choroba a pre traumu, ktorú pri tomto type styku otvor zažíva (natrhnutie kože a pod.), je riziko prenosu dokonca vyššie než pri vaginálnom styku.

Dajú sa všetky tieto riziká análneho sexu zmierniť používaním kondómu a lubrikantov, alebo je za tým oveľa viac?

Správne používanie kondómu a lubrikantov riziká výrazne zníži, no na trhu nenájdete veľa kondómov s nápisom bezpečné pre análny sex, pretože príslušné úrady oficiálne nepovoľujú používanie kondómov na tento typ styku. Výskumy však naznačujú, že bežné kondómy zvládajú análny styk rovnako dobre ako hrubé.

V súvislosti s používaním ženského kondómu sa pri štúdiách častejšie spomína zošmykovanie a väčšia bolesť.

Pri análnom sexe nepoužívajte lubrikanty so znecitlivejúcim účinkom a nepraktizujte ho pod vplyvom alkoholu či drog. Bolesť je najdôležitejším indikátorom poškodenia. V takom prípade treba napríklad miesto penisu použiť navlhčený a chránený prst. Použitie rukavice umožní aj ženám vykonávať análny sex u svojich mužských partnerov.

Sú známe nejaké zdravotné následky dlhodobého praktizovania análneho styku? Dá sa to takpovediac prehnať? Aké sú riziká análneho sexu?

Jeden z odborníkov na urológiu, ktorý mi pomáhal pri písaní mojej knihy ako konzultant, si myslí, že nechráneným análnym stykom sa môžu dostať do prostaty človeka rôzne baktérie. Podľa neho by sa v takom prípade mal vždy používať kondóm.

Rovnako sa môžu dostať aj kúsky fekálií do močovej rúry. Ak má teda pár vaginálny styk po análnom bez kondómu, muž by sa mal najprv vymočiť a umyť si penis vodou a mydlom.

Môžu pri ochrane zdravia pomôcť análne klystíry? Ako sa dá predísť nehodám?

Neviem o nijakej štúdii, ktorá by sa zaoberala vzťahom medzi análnymi klystírmi a zdravím. Povedal by som, že v tomto sa názory ľudí rôznia rovnako ako v súvislosti s politikou vo Washingtone. Každý by sa mal asi riadiť tým, čo mu najviac vyhovuje. Niektorí ľudia napríklad používajú iba análne sprchy, čo je akási kratšia verzia klystíru. Nehody sa však môžu stať tak či onak.

Aké testy by si mali dať robiť tí, ktorí praktizujú análny styk?

Na jednej strane je to, čo by sa malo robiť, a na druhej strane je realita. Keby som bol ja prijímateľom orálneho sexu, chcel by som si byť najprv istý, že môj partner nemá vírus HIV.

Dnes praktizuje análny sex pravdepodobne viac ľudí ako v minulosti – existujú spôsoby, ako si spríjemniť prvú skúsenosť?

Obaja partneri by si mali o análnom styku v prvom rade veľa prečítať. „Prijímateľ“ by mal niekoľko týždňov trénovať uvoľňovanie zvieračov. Podmienkou je dobrá komunikácia, dôvera. Musia to chcieť obaja. Nesmie sa stať, že jeden robí nátlak na toho druhého, alebo druhý to urobí zo strachu, že ho partner inak opustí. Nepraktizujte análny styk pod vplyvom alkoholu či drog, nepoužívajte lubrikanty, ktoré znecitlivejú análny otvor. Ak vám je análny styk nepríjemný, nepokračujte v ňom.

Mávajú ľudia pri análnej stimulácii orgazmus? Je to bežné alebo skôr zriedkavé?

Niektoré ženy tvrdia, že pri análnom styku zažívajú úžasné orgazmy, no zvyčajne im pritom partner stimuluje aj klitoris.

Je potrebné análny styk niekoľkokrát skúsiť, kým je to príjemné pre oboch partnerov? Existujú polohy, ktoré tento typ styku uľahčujú?

Záleží na tom, do akej miery ste ochotní trénovať uvoľňovanie partnerových či partnerkiných zvieračov, ako spolu komunikujete, ako si dôverujete a pravdepodobne aj na hrúbke daného penisu. Každému je jasné, že priemerná veľkosť údu je príjemnejšia než tie, ktoré sa objavujú v pornofilmoch.

Čo by sme mali o análnom sexe povedať svojim deťom?

Nerozprávame im o klitorise, ženských orgazmoch, masturbácii, význame skúmania partnerovho tela či o učení sa jeden od druhého. Nehovoríme im, že mnohé z toho, čo vidia v pornofilmoch, nezodpovedá realite, nehovoríme im o dôležitosti vzájomnej zhody. Takže nevidím dôvod, prečo by mala byť téma análneho sexu na vrchole zoznamu rozhovorov rodičov s deťmi. Je veľa iných dôležitejších vecí, ktorým by sme sa mali venovať.

Zdroj: http://goop.com/reality-check-anal-sex