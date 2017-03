Kondóm, ktorý vám povie aký dobrý ste v sexe. Výsledok môžete zdieľať s priateľmi

Llega el revolucionario preservativo inteligente. La compañía británica #BritishCondoms ha comenzado a tomar pedidos de reserva de su nuevo producto estrella: el preservativo inteligente #iCon #SmartCondom. Ya son 90.000 las personas que lo han solicitado y se prevé que salga a la venta en breve. El revolucionario dispositivo ofrecerá al usuario información completa sobre su acto sexual: duración, velocidad, fuerza del movimiento, calorías quemadas y temperatura corporal, entre otros. Además, los fabricantes indican que el dispositivo también será capaz de detectar la presencia de enfermedades de transmisión sexual. Revisa más detalles ingresando a: www.elnoticiero.com.ec📱💻

A post shared by El Noticiero (@elnoticierotc) on Mar 3, 2017 at 8:41am PST