Pre budúcnosť krajiny je máločo dôležitejšie ako plodnosť. Podľa demografov je pre udržanie vyváženej populácie optimálne v priemere niečo cez dve deti na ženu. Súčasná kultúra a ekonomika má však za následok, že tieto odporúčania spĺňa len polovica z 224 krajín sveta. Preto začali niektoré krajiny pobádať svojich obyvateľov aby mali častejší sex.

Dánsko

Robte to pre Dánsko. Robte to pre mamu. To sú slová kampane, ktorou chce severská krajina prinútiť ľudí, aby mali viac detí. Autorom je cestovná kancelária Spies Rejser, ktorá okrem iného ponúka dvojiciam, ktoré počnú na ich zájazde, zásobu detských potrieb na 3 roky. A ako bonus – spokojnú babičku.

Rusko

Aj Rusko sa snaží. Vladimír Putin najal pred Valentínom v roku 2013 americkú kapelu Boyz II Men, aby tá u mužov navodila tú správnu náladu na… veď viete čo. V Rusku muži stále umierajú mladí, populáciu ničí, okrem iného, HIV, AIDS a alkoholizmus. A, samozrejme, nedostatok bábätiek. Situácia sa tak zhoršila, že v roku 2007 vyhlásila vláda 12. september za celoštátny sviatok nazvaný Deň plodenia. Ľudia majú voľno, aby sa mohli sústrediť na rozširovanie populácie. Ženy, ktoré porodia presne o 9 mesiacov neskôr, vyhrajú chladničku.

Japonsko

Krajina vychádzajúceho slnka je nízkou pôrodnosťou známa. Traja študenti z Univerzity v Cukube vytvorili robotické bábätko Yotaro, ktoré má potenciálnym rodičom ukázať, čo môžu očakávať. Študenti veria, že ak o sebe ľudia začnú uvažovať ako o rodičoch, budú emocionálne pripravení skúsiť to aj naozaj.

Rumunsko

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia to rumunské dvojice nemali ľahké. Pôrodnosť bola taká nízka, že komunistická vláda zaviedla 20-percentnú daň z príjmu pre bezdetné páry. Ani osemdesiate roky neboli prechádzka ružovou záhradou – a to najmä pre ženy. Tie boli nútené podrobiť sa povinným gynekologickým prehliadkam, ktoré vykonávali tzv. „demografické kontrolné skupiny“. Ich úlohou bolo zistiť, či ženy deti donosili. So zmenou režimu sa krajina zbavila absurdnej politiky, no pôrodnosť na hodnote 1,31 dieťaťa na ženu je stále nízka.

Singapur

Táto ázijská krajina má najnižšiu pôrodnosť na svete: len 0,81 dieťaťa na ženu. Vláda míňa ročne asi jeden a pol miliardy eur na programy, ktoré majú podnietiť ľudí, aby mali častejší sex. Krajina tiež obmedzila počet dostupných jednoizbových bytov, aby tak podporila spoločné bývanie, spanie a s tým spojené „zbližovanie sa“. A to najlepšie na koniec: peňažná odmena. Za prvé dve deti dostanú rodičia 4-tisíc eur, za tretie a štvrté asi 5200 eur.

Južná Kórea

Každú tretiu stredu v mesiaci zatvárajú juhokórejské kancelárie o siedmej večer, aby si doma užili Rodinný deň. Krajina s 1,25 dieťaťom na ženu robí všetko pre to, aby spropagovala rodinný život. Dokonca ponúka hotovostnú odmenu ľuďom, ktorí majú viac ako jedno dieťa. Teda odmena za častejší sex bez ochrany 🙂

India

Krajina ako celok nemá s plodnosťou problém. Ide len o etnikum Parsiov, ktoré sa zo stavu 114-tisíc obyvateľov v roku 1941 zmenšilo na 61-tisíc ľudí v roku 2001. Tento stav inšpiroval niekoľko provokatívnych kampaní. Sloganmi ako „Buďte zodpovední – odložte dnes kondóm.“ či „Nemali by ste sa už rozísť so svojou mamou?“ chcú podporiť ľudí, aby sa viac milovali a plodili. Zdá sa, že to funguje – podľa posledných meraní narástla populácia Parsiov na 69-tisíc ľudí.

Taliansko

Aj krajina z Apeninského polostrova stavila na reklamy. Donútilo ju k tomu číslo 1,43 dieťaťa na ženu, čo je dokonca menej ako európsky priemer, ktorý je 1,58. Kampane apelujú na vek a nekompromisný čas. Ľudia však na slogany vyvolávajúce u nich pocit viny reagujú poväčšine negatívne.

Hong Kong

Úhrnná plodnosť tejto vyspelej krajiny je len 1,18 dieťaťa na ženu. V roku 2013 navrhla tamojšia vláda, že za každé narodené dieťa dá rodičom peňažnú odmenu. Na rozdiel od Singapuru však svoj plán zatiaľ nedotiahla do konca.

