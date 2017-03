Máme povedať dieťaťu o sexe? Rodičia vravia, že oni vedia viac ako my

Ohodnoť článok

Príbehom o bocianoch a včeličkách už nikto dnes neverí. Ani tie najmenšie deti. Vďaka televízii, západnému vplyvu, moderným seriálom a celkovej otvorenosti spoločnosti naše deti toho o sexe vedia niekedy viac ako my dospelí. Avšak, často len na teoretickej úrovni. Ako povedať dieťaťu o sexe je otázka, ktorú raz bude musieť riešiť každý rodič. Nenechajte sa však vykoľajiť ak vám dieťa povie, že už malo sex.

Deti vedia o sexe toho často viac ako my, no všetko sú len polopravdy

Milí rodičia, zrejme vás sklameme. Ak sa rozhodnete s vašim dieťaťom preberať tému sexu, zrejme vás vaše dieťa vysmeje. O sexe už všetko vie – chýbajú mu len praktické skúsenosti. Aspoň si to teda myslí. V prípade, že sa vám dieťa prizná, že už malo sex, nehnevajte sa naňho. Naopak, poďakujte mu, že vám to povedalo. Ide o veľký krok vo vzťahu dieťa – rodič.

8 odporúčaní pre debatu o sexe s vašim dieťaťom

1 Nečakajte do pätnástich rokov, deti vedia, čo je sex oveľa skôr.

2 Dajte na svoje pocity, vy ako rodič budete vedieť, kedy začať debatu o sexe. Ideálne vtedy, keď si naše dieťa nájde prvého frajera alebo frajerku.

3 Nerobte z toho žiadnu vedu a debatu veďte v uvoľnenej atmosfére.

4 Sex dieťaťu nezakazujte. Všetci predsa vieme, že zakázané ovocie chutí najlepšie.

5 Dajte dôraz na bezpečný sex, prevenciu a ochranu.

6 Vysvetlite dieťaťu, že existujú taktiež smrteľné pohlavné choroby. Nesnažte sa však znieť ako pani učiteľka v škole.

7 Vysvetlite dieťaťu, čo je homosexualita. Avšak, nevkladajte mu svoje názory, len fakty. Má vlastnú hlavu.

8 Nezabudnite, že viesť celú debatu v pohodovom duchu, no nevtipkujte. Ak z vás dieťa ucíti, že debatu neberiete vážne, nebude bezpečný sex brať vážne ani ono.

Nesmieme zabúdať ani na mentálne postihnuté deti. Ako povedať o sexe im? To, že majú postihnutie neznamená, že sa ich telo nevyvíja a nedospieva podobne, ako to naše. Aj mentálne postihnuté deti majú chuť na sex. Režisérka Barbora Dlouhá prijala výzvu natočiť desať minútový dokument o sexe pre postihnuté deti. To, ako sa jej to podarilo posúďte už sami: