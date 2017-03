Twitter zvažuje vytvorenie spoplatnených služieb

Ohodnoť článok

(TASR) – Internetová služba Twitter uvažuje o použití modelu predplatného pre profesionálnych používateľov, ktorý by im priniesol viac funkcií. Konkrétny produkt sa zatiaľ nevyvíja a Twitter trvá na tom, že zachová aj bezplatnú verziu.

Ide v rovnakých šľapajách ako konkurencia

Platiaci zákazníci by mohli v aplikácii Tweetdeck získať viac notifikácií o aktuálnom dianí, ako aj nové nástroje pre tvorbu správ a analýzu úspešnosti. Konkurencia práve v týchto oblastiach vytvorila celý rad nových spoplatnených služieb, kým Twitter je od svojho vzniku pred 11 rokmi stále bezplatný. Twitter sa doteraz snažil financovať svoju činnosť výlučne z reklamy, tento model je však chronicky stratový. Strata v poslednom kvartáli 2016 medziročne vzrástla z 90 na 167 miliónov USD (z 83,44 na 154,83 milióna eur). Za celý minulý rok stratila spoločnosť takmer 457 miliónov USD, kým v roku 2015 bola strata 521 miliónov USD. V branži už vznikol pokus vytvoriť alternatívu k Twitteru, ktorá by sa úplne vzdala reklám a bola by financovaná výlučne z predplatného. Služba App.net sa však neujala a pred týždňom definitívne ukončila činnosť.

