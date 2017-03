Prečítajte si novinku: Smäd. Vypátra Harry Hole brutálneho vraha?

Ohodnoť článok

„Jo Nesbo je vo vrcholnej forme. Málokto dokáže napísať taký premyslený detektívny príbeh ako on. Všetko má svoj význam, hoci to v danej chvíli ešte netušíte.“ Napísal o novinke Jo Nesboa nórsky Dagbladet. Vyšla 11.kniha v sérii s týmto populárnym detektívom a Jo Nesbo opäť dokázal, že vie napísať vynikajúce krimi, z ktorého mrazí. Je tu novinka Smäd .

V Osle nájdu mŕtve ženské telo vo byte obete. Na krku má stopy po železnom chrupe a z tela vycicanú krv.

Vyšetrovací tím vedie Katrine Brattová. Vražda odkazuje na prejavy vampirizmu, ktorý mnohí kriminálni psychológovia vnímajú veľmi kontroverzne. Pribúdajú ďalšie obete, ale spája ich jedno: všetky ženy boli aktívne na internetovej zoznamke.

Harry Hole si už tri roky užíva pokojný rodinný život a odovzdáva svoje skúsenosti nádejným vyšetrovateľom na policajnej škole. Je šťastne ženatý s Rachel, na jeho prednášky chodí aj jej syn Oleg a Harry si uvedomuje, aký má skvelý život.

Osud ho však prinúti vrátiť sa do hry. Požiadajú ho, aby zostavil paralelný vyšetrovací tím. Harry odmieta, no policajný šéf ho prinúti podrazáckym trikom. Harry sa púšťa do prípadu a čoskoro jedine on vidí za brutálnymi vraždami aj iný motív.

Je vrahom skutočne vampirista?

Číta herec Daniel Fischer:



„Keď som sa s Jo Nesbom lúčil na Štrbskom plese po jeho pobyte na Slovensku, prezradil mi, že séria s Harrym Holem sa ešte neskončila a už má v hlave plán, ako bude pokračovať,“ prezradil pre SeverskeKrimi.sk prekladateľ Jozef Zelizňák. „Indície, že sa Harry blíži, pribúdali, a keď som začiatkom septembra dostal z Ikaru do mailu rukopis nového Harryho s názvom Smäd, bolo to pre mňa ako malé Vianoce. Je veľa severských kriminálnych autorov, ale Nesbo je len jeden. A román Smäd to opäť potvrdil.“

