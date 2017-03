Prečo ísť na Nový Zéland? Máme 5 dôvodov ktoré vás hneď posadia do lietadla

Ohodnoť článok

Vedeli ste, že Nový Zéland je od Slovenska ešte ďalej ako Austrália? Aj keď to tak na mape nevyzerá, skúste si to zmerať. Zéland bol a dlho je jednou z top svetových destinácií ľudí z celého sveta. Značne sa pod to podpísal aj známa trilógia, ktorá ukazuje neuveriteľné krásy tejto krajiny na opačnej strane sveta. Redakcia Zaujímavosti pre vás pripravila päť „kick ass“ dôvodov, prečo ísť na Nový Zéland. Ak si po prečítaní tohto článku nekúpite letenku, tak ste tam už pravdepodobne boli. Iný dôvod nevidíme 🙂

Prečo ísť na Nový Zéland? Máme pre vás päť dôvodov. To stačí

Neuveriteľné scenérie, ktoré len tak niekde neuvidíte. Na Novom Zélande sa nachádza jedna z najrôznorodejších krajinných scenérií po celom svete. Z pláží k sopkám, z dažďových pralesov k jazerám. Veľa z týchto úplne odlišných scenérií môžete vidieť v jednom dni.

Podnebie a počasie na Novom Zélande je našincovi príjemné. Nenájdete tu extrémy ako je veľká zima alebo neskutočné teplo. Ak sa teda pýtate kedy ísť na Nový Zéland, je to v skutku jedno Tam je dobre stále. Nový Zéland je populárny aj pre Austrálčanov, ktorí sem vo februári chodia na niekoľko týždňové dovolenky, keď sa horúčavy v Austrálii už nedajú vydržať.

Bezpečnosť. Nový Zéland je obývaný Európanmi, ktorí sem prišli okolo roku 1700. Ide o bezpečnú krajinu s nízkou kriminalitou.

Kultúra. Nový Zéland je špecifický v tom, že sa tu miešajú kultúry z celého sveta ako sú pôvodní obyvatelia ale aj ľudia, ktorí sem prišli žiť.

Týchto dôvodov by sme našli samozrejme viac, no nebudeme vám prezrádzať všetko. Letenky na Nový Zéland stoja viac, no ak spojíte návštevu tejto krajiny aj s Austráliou, prípadne si dáte výlet aj do Tasmánie (čo je stále časť Austrálie), zažijete perfektnú dovolenku.