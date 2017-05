Čo sa naozaj stane s vašou vagínou pri pôrode

Ohodnoť článok

To je otázka, na ktorú vám takmer nikto nedá odpoveď, hoci ide o základnú vec: každý má právo vedieť, čo ho čaká. Pôrod je obklopený stigmou, ako keby ženy neprivádzali deti na svet každý deň od počiatku ľudstva. Veľké množstvo hororových príbehov sa viaže práve na vagínu – prvorodičky sa boja roztrhnutia, nastrihnutia, či jednoducho toho, že sa nevráti do pôvodného tvaru. Keďže hlava bábätka má v priemere asi 11 a pol centimetra a bežná vagína je široká 2,1 až 3,5 centimetra, obavy sú opodstatnené.

Vagína po pôrode

Ženské telo je však na pôrody uspôsobené. Pozrime sa na to, ako sa pôrodným zraneniam vyhnúť a čo robiť, ak sa to nepodarí.

„ Vagína po pôrode môže pôsobiť voľnejšie, mäkšie a viac otvorene,“ hovorí gynekologička Dr Sohier Elneilová. „Môže opuchnúť a pobolievať ako modriny. Je to však úplne normálne. Niekoľko dní po pôrode by tieto príznaky mali odznieť. Do pôvodného tvaru sa zrejme úplne nevráti, ale to by nemalo predstavovať žiadny problém. Odporúčam ženám takzvané Kegelove cviky, ktoré posilňujú vaginálne a panvové svalstvo a zabraňujú inkontinencii.“

Po pôrode môžete zažívať aj pocity vysušenia. „Vagína a jej okolie môžu byť po pôrode boľavé. To sa upraví v rozmedzí šiestich až dvanástich týždňov. Pocit sucha sa stratí, keď prestanete kojiť a vráti sa vám menštruácia a s ňou aj bežná hladina estrogénu,“ hovorí Elneilová.

Podobne ako prvý sexuálny styk, aj prvý pôrod bolí viac ako každý ďalší a je pri ňom väčšia pravdepodobnosť natrhnutia vagíny. Ako zmierniť bolesť? „Tabletky proti bolesti by mali pomôcť, ale ak kojíte, poraďte sa najskôr so svojím lekárom.“ Ak vás museli nastrihnúť, je dôležité udržiavať ranu čistú. Pred a po vymieňaní vložiek si umyte ruky a pravidelne ich vymieňajte. Každý deň sa osprchujte. „Môže vám zostať jazva. Ak máte obavy, či sa vám rana dobre hojí, neváhajte navštíviť lekára – najmä, ak bolesť neustupuje alebo si všimnete zápach.“

Dobrá prevencia je posilňovať vaginálne a panvové svaly ešte pred pôrodom, najlepšie ešte pred samotným otehotnením. Ako na to? Jednoducho sťahujte svaly, ako keď sa snažíte zadržať potrebu cikať.

