Oživte svoj sexuálny život podľa zverokruhu

Ohodnoť článok

Sexuálny horoskop

Ak ste niekedy uvažovali nad tým, že by ste si to v posteli radi okorenili, no ďalej ste sa nedostali, možno vás inšpiruje tento sexuálny horoskop. Neobmedzujte sa len na tipy uvedené pri vašom znamení – zapáčiť sa vám môže hocičo!

Vodnár (21.1. – 19.2.)

Jedným slovom: latex. Tento materiál by mal pre vás byť ako druhá koža. Ak s ním nemáte skúsenosti, začnite zľahka a postupne stupňujte. Vďaka latexu sa v spálni tiež môžete premeniť na niekoho úplne iného.

Ryby (20.2. – 20.3.)

Vaša fantázia vás predurčuje na role play, teda akési divadielko, v ktorom sa vcítite do postavy a celý čas tak vystupujete. Prezliekanie sa a predstieranie, že ste niekto iný, nikdy neomrzí – je to nevyčerpateľná studnica nápadov.

Baran (21.3. – 20.4.)

Vzrušujú vás autority a tvrdší sex. Naštudujte si, ako sa správne venovať dominancii v posteli (nie, Päťdesiat odtieňov šedej nie je dobrý príklad), a ujasnite si pravidlá s partnerom. Výsledkom je dokonalé spojenie tela i duše – a k tomu poriadne šteklivé momenty.

Býk (21.4. – 20.5.)

Ste mimoriadne fyzicky založení, preto je pre vás najdokonalejším sexuálnym zážitkom objavovanie – vášho i partnerovho tela. Radi zisťujete, ktoré miesta sú najcitlivejšie a sledujete reakcie partnera. Sex si vyslovene vychutnávate.

Blíženci (21.5. – 20.6.)

Uniformy! Možno sa do svojej roly neviete vžiť až tak, ako Ryby, ale vaša vynaliezavosť s kostýmami to vyváži ľavou zadnou. Sestričky, policajtky, požiarnici – voľba je len na vás. Radi dominujete, ale nezapájate do toho bolesť. Máte radi aj hravé a vzrušujúce momenty – stačí si len vybrať.

Rak (21.6. – 22.7.)

Čokoľvek, čo zahŕňa ústa. Možno sa to zdá ako málo, no s ústami sa dá robiť naozaj všeličo. A hlavne – prináša vám to radosť a vzrušenie, čo sa zaručene prenesie aj na partnera.

Lev (23.7. – 22.8.)

Toto ohnivé znamenie rado dominuje a strieda si roly – raz majú situáciu pod kontrolou oni, raz sa podvolia ako levíčatá. Vždy však vedia, čo robia.

Panna (23.8. – 22.9.)

Vzrušuje ich všetko vzrušujúce, a hračky sú jedna z tých vecí. Zo všetkých znamení práve u nich najpravdepodobnejšie nájdete zbierku sexuálnych hračiek. Neváhajte ich použiť!

Váhy (23.9. – 22.10.)

Váhy mimoriadne citlivo vnímajú pocit rôznych materiálov na svojom tele. Zaobstarajte si pierka, kožušiny, hodvábne šatky a popustite uzdu fantázii.

Škorpión (23.10. – 22.11.)

Čím intenzívnejšie, tým lepšie. Vyskúšajte efekt extrémnych teplôt – zaobstarajte si ľad alebo horúci vosk. Použite samozrejme len so súhlasom partnera!

Strelec (23.11. – 21.12.)

Strelci milujú adrenalín, preto je pre nich ideálny sex vonku. Strach z toho, že ich objavia, ich vzrušuje a vnáša do aktu plno zábavy.

Kozorožec (22.12. – 20.1.)

Povrazy! Zväzovanie či dokonca zavesenie zo stropu, to je pre toto znamenie to pravé. Ako pri všetkom, aj tu platia pravidlá, ktoré musia partneri dodržiavať. No potom to naozaj stojí za to!

Čítajte tiež:

Homosexualita je stále protizákonná v týchto 77 krajinách

Placebo vám pomôže vyrovnať sa so zlomeným srdcom

Svet o 25 rokov? Sex s robotmi nahradí ten ozajstný

Zdroj:http://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/sex/role-play-bondage-outdoors-fetish-10326187