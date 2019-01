Máte problém občas zaspať – dajte si na nohy teplé ponožky Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Každý to už zažil. Chcete sa dobre vyspať, no namiesto toho sa hodiny len prehadzujete v posteli. Ste z toho zúfalý, no spánok neprichádza. Našťastie, existuje pár trikov, ktorými môžete bojovať s miernou nespavosťou. Niektoré sú známe, iné vás možno prekvapia.

Odborníci odporúčajú, aby ste sa držali pravidelného spánkového režimu. Snažte sa zaspávať aj zobúdzať v rovnakom čase. Nielen počas týždňa, ale aj cez víkendy. Ak sa v piatok v noci idete zabaviť, pokúste sa v sobotu ráno aspoň nevyspávať pridlho.

Veľmi dôležité sú návyky tesne pred spaním. Pred zaľahnutím do postele sa venujte uvoľňujúcej činnosti. Doprajte si kúpeľ alebo čítajte knihu. Vyhýbajte sa obrazovkám – na mobile, počítači aj televízii. Stimulujú totiž váš mozog a môžu zabrániť tomu, aby telo vyplo. Vyhnite sa aj vášnivým debatám s partnerom či partnerkou. Spánok vyžaduje pokoj.

Zhasnite svetlá a zatiahnite žalúzie. Tma pošle do mozgu signál na tvorbu melatonínu – hormónu, ktorý reguluje spánok. Odporúčaná izbová teplota je v rozmedzí 15 až 20 stupňov. Prospešné je pravidelné cvičenie. Naopak, alkohol, cigarety či ťažké jedlá škodia kvalite spánku. Večerať by ste mali najneskôr dve až tri hodiny pred spaním. Ak sa neubránite maškrteniu, dajte si len niečo ľahšie 45 minút pred zaľahnutím do postele.

Je paradoxné, že lekári odporúčajú ľuďom, ktorí nemôžu zaspať, aby odišli z postele. Mozog si totiž potrebuje zvyknúť, že posteľ slúži primárne na spánok a sex, nie na obavy a stres. Čím dlhšie sa v posteli prevaľujete a myslíte na to, že nemôžete zaspať, tým viac sa znižuje vaša šanca na sladké sny. Treba si dať pozor, aby ste nevytvorili v mozgu asociáciu medzi posteľou a bdením. Ak nemôžete zaspať, zdvihnite sa a chvíľu sa venujte jednoduchej a upokojujúcej činnosti. Poslúžiť vám môžu maľovanky alebo puzzle.

Ak všetko zlyhá, dajte si na nohy pár teplých a hrubých ponožiek. Podľa švajčiarskej štúdie, ktorú publikoval magazín Nature, totiž nič nevyvolá rýchly nástup spánku tak zaručene, ako ruky a nohy v teple. Zahriatím nôh totiž nasmerujete krvný obeh do končatín, čím sa telo ochladí a pripraví na spánok.

Čítajte tiež:

Démoni a ochrnutie počas spánku. Prekonali ste spánkovú paralýzu

Prečítajte si, koľko by ste mali denne prijať proteínov

5 najpodivnejších sexuálnych porúch

Zdroj: http://www.independent.co.uk/life-style/insomnia-how-to-cure-tips-guide-sleep-decent-better-bed-a7920771.html