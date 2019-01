9 chýb, ktoré muži zvyknú urobiť na prvom rande Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Snažíte sa ohúriť ženu, s ktorou máte rande? Potom by ste si mali prečítať niekoľko tipov čomu sa na rande s ňou vyhnúť.

Oblečený ako z katalógu, vínny lístok viete naspamäť, tie najzábavnejšie historky pripravené a dokonca sa vám podarilo rezervovať stôl v tej najlepšej reštaurácii v meste. Ako je možné, že sa vám po takom rande neozvala? Pravdou je, že aj muží aj ženy majú zlozvyky, ktoré opačné pohlavie nevie vystáť. Možno ste jeden z nich ukázali práve na vašom rande!

Tomuto sa vyhnite!

#1 Nebojte sa urobiť rozhodnutie. Vieme, nikto nerád robí prvý krok. Obe pohlavia nemajú radi rozhovor na tému ,,výber reštaurácie“ . Je nám ľúto…ste muž a pokiaľ nie ste na rande s veľmi otvorenou ženou, pravdepodobne bude chcieť aby ste rande naplánovali vy.

#2 Nemeškajte! Toto je všeobecne platné pravidlo. Nikto nerád chodí prvý, no ak sa na rande objavíte neskoro, nie je to len hrubé, ale vaše rande si môže myslieť, že máte na práci niečo lepšie než tráviť čas s ňou.

#3 Nebuďte hrubý. Zachytili ste video na internete, v ktorom sa žena obliekla na rande tak aby vyzerala, že je tučná (presný opak jej fotky na Tinderi)? Celá udalosť bola nakrútená a z mnohých mužov, s ktorými táto žena išla na rande zostal len jeden. Niektorí hneď po príchode žene povedali, že je tučnejšia ako na fotke a odišli. Milé, však ?

Dokonca aj vtedy ak nie je vaša dáma pravdepodobne dámou, ktorú ste si predstavili na fotke, nedajte to najavo. Určite ste sa aj vy ocitli v opačnej situácii s niekým iným. Nie je dôvod na to aby ste boli hrubý. Uvoľnite sa a užite si prítomnosť druhého človeka. Kto vie? Možno ju nakoniec pozvete aj na druhé rande!

#4 Neočumujte čašníčku. Áno vieme, legíny sú sexy a čašníčkin zadok v nich vyzerá úžasne. No všeobecne platí, že flirtovanie či venovanie prílišnej pozornosti inej žene ako tej, s ktorou ste na rande je neprípustné. Ako by ste sa cítili vy v obrátenej situácii 😛

#5 Nesťažujte sa na ceny. Dobre, je to drahá reštaurácia, ale neexistuje nič nepríjemnejšie ako počúvať opakované ,,híkanie“ aké je všetko čo je v menu neskutočne drahé. To, že ste nevykradli banku ukážte až keď ju zbalíte 🙂

#6 Nenechajte ju platiť. Áno, moderná žena vyžaduje rovnosť, ale určite je vždy lepšie aspoň predstierať, že máte záujem zaplatiť celý účet sám. Považuje sa to za zvyk džentlmena a tak predsa chcete pôsobiť, nie?

#7 Nerozprávajte stále len o sebe. Máte na konte niekoľko úspechov, nespočetné množstvo zábavných historiek no musíte to povedať všetko naraz? Venujte pozornosť jej. Nič neodradí ženu viac ako ,,pokazená platňa“.

Konverzácia je kľúčom k silnému prvému dojmu a prípadnému romantickému spojeniu, takže sa snažte. Spýtajte sa jej čo robí, čo študuje, kde vyrastala, či má domáce zvieratá, akú hudbu má rada, čo by urobila s miliónom eur. Všetky tieto otázky sú na to aby vašu konverzáciu rozprúdili.

#8 Nebuďte na telefóne. Žijeme v digitálnom veku, takže je viac než pravdepodobné, že si s vami prinesiete svoj telefón, no spravte si tú láskavosť a zapnite si tichý režim. Rande je na to aby ste sa spoznali navzájom. Ako môžete zistiť, že ju chcete vidieť znova ak celé rande presedíte na sociálnych sieťach.

#9 nesnažte sa ju dostať do postele. Prestaňte na to tlačiť. Ak sa jej páčite, vedzte, že vám to dá najavo. Čo je na tom, ak rande zakončí bozkom či objatím? Nepokúšajte svoje šťastie.

