Ako začať konverzáciu a dostať odpoveď okamžite

Keďže je mobil v dnešnej dobe najobľúbenejšou formou komunikácie, je dôležité vedieť, ako začať rozhovor správou.

Začnete jednoduchým pozdravom a dúfate, že rozhovor bude pokračovať sám alebo otázkou či vtipným obrázkom?

S kým si píšte?

Neexistuje žiadne pravidlo, alebo metóda, ktorá by pri písaní správ platila na každého. Ak píšete niekomu po prvý krát, je to iné ako konverzácia s priateľom, ktorého poznáte.

Pred tým než niečo napíšete, vezmite na vedomie ako dobre danú osobu poznáte a v akej konverzácii sa bude cítiť prirodzene.

Ako začať konverzáciu

#1 Píšte si s niekým po prvý krát? Ak ste sa nestretli v škole ani v práci, nemusíte mať nič spoločné čo by mohlo začať vašu konverzáciu.

Buďte nápaditý. Namiesto toho aby ste začali otázkou ,,ahoj, ako sa máš“ skúste niečo čím sa troška odlíšite. Napríklad ,,ahoj, tu je *vaše meno*, rád som ťa spoznal. Počul som, že otvorili novú reštauráciu kde majú tie najlepšie burgre, ak by si tam niekedy chcel/a zájsť.“

#2 Chcete sa len porozprávať? Ak si píšete s niekým novým, ale nechcete sa viazať k stretnutiu vyskúšajte niečo hravšie a zaujímavejšie, čo rozprúdi konverzáciu. Napríklad: ,,Sledoval som *nejaký program* a pri tomto som si spomenul na teba.

Spomenutie vašich záľub alebo záujmov poskytne druhej osobe dôvod pokračovať v rozhovore. Napríklad, spomeňte, že ste sa práve vrátili z víkendového pobytu a premostite do konverzácii o cestovaní.

# 3 Píšete si s niekým z práce? Ak ste dostali číslo na spoločného známeho, povedzme z práce malo by byť oslovenie jednoduchšie. Máte o čom hovoriť.

Môžete sa pýtať na pracovný projekt, objasniť niečo, čo povedal váš šéf, požiadať o niektoré poznámky, ktoré ste vynechali. To všetko robí rozhovor o niečo menej nervóznejším. Dáva vám to dôvod pokračovať v rozhovore o čom chcete.

#4 Funguje to aj na kamaráta? Jedna správa na to pravdepodobne nebude stačiť. No ak si vymeníte niekoľko zábavných, flirtujúcich správ, môže to fungovať. Ak ste zaľúbení do svojho kamaráta, vyhnite sa písaniu správ v rovnakom tóne ako doteraz. To vaše „kamarátstvo“ iba prehĺbi.

Skúste nenápadne flirtovať. Možno jednoduchý kompliment ako: ,,Včera si vyzeral super,“ alebo ho rozosmejte nejakým obrázkom či odkazom na vtipný článok.

Alebo sa môžete skúsiť priznať , že by ste vaše kamarátstvo posunuli na dalšiu úroveň.

#5 Chcete osloviť osobu, s ktorou randíte? Vedieť, ako začať rozhovor s osobou, s ktorou ste práve začali chodiť, môže byť mätúce. Začnete ho priamo, ako keby ste už boli v starých koľajach typu ,,Ahoj, miláčik“ alebo je lepšie si držať odstup?

Bez ohľadu na to, nikdy nezačínajte rozhovor vetou typu ,,prepáč, že ruším“. Táto správa je sama o sebe obťažujúca a nepríjemná. Ukazuje sa, že máte nedostatok dôvery a spochybňujete záujem tejto osoby.

# 6 Chcete začať rozhovor po hádke? Odoslanie prvej správy po hádke, môže byť nepríjemné. Neviete či už ubehlo dosť času a nie ste si istý akým štýlom napísať prvú správu.

Ak chcete začať rozhovor po hádke, najlepšie je začať ospravedlním. Nemusí to znamenať, že prevezmete vinu na seba a pripustíte, že ste sa mýlili, ale že vás to jednoducho mrzí a chcete to vyriešiť.

# 7 Chcete začať rozhovor po odmlčaní sa? Je to rovnaké ako písať niekomu po prvý krát. Buď vám daná osoba neodpovie, alebo sa bude zaujímať čo s vami celé tie týždne bolo.

Najlepším spôsobom, ako to urobiť je vyložiť karty na stôl. Povedzte niečo ako: ,,viem, že som sa dlho neozval/a, ale zaujímalo ma, ako sa máš“.

#8 Ak všetko ostatné zlyhá? Síce je to trochu detinské, ale správa typu ,,prepáč, to nemalo byť tebe“ môže tiež fungovať. Napíšte niečo, čo by ste napísali napríklad niekomu z rodiny. Budú vedieť, že správa nebola pre nich a možno vyústi do nového rozhovoru.

