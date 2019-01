Čím leziete čašníkom na nervy Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Viete, aké víno si objednať, ktorý stôl v reštaurácii je najlepší, aj že lacné ustrice nie sú dobrá voľba. No kým sami seba prehlásite za reštauračného znalca, prečítajte si, čím ľudia bežne vytáčajú čašníkov – a možno v zozname prehreškov nájdete aj ten svoj.

Pyramída z prázdnych tanierov

Myslíte si, že pomáhate, no opak môže byť pravda. Čašníci vedia na seba poukladať riad s vedeckou precíznosťou. Svojím amatérskym pokusom im, naopak, môžete pekne zavariť.

Sťažovanie sa na studené jedlo (po tom, čo vám 15 minút chladlo na stole)

Čašník vám ho doniesol horúce, no vy ste si ho najskôr museli odfotiť na Instagram, pridať k nemu patričný komentár a porozprávať sa o tom celom s každým pri stole. Samozrejme, že vám jedlo trochu vychladlo. Keďže nejde o chybu reštaurácie, nesťažujte sa.

Odložené prinesenie jedla

Vášmu kamarátovi priniesli jedlo práve vo chvíli, keď si odbehol na toaletu, a tak ste čašníka poslali naspäť. Vieme, že vám ide o dobro priateľa, no verte, že za 2 minúty by sa jeho jedlu nič nestalo – na rozdiel od chodu kuchyne, ktorú to zbytočne spomalí.

Narodeninová torta nepríde sama od seba

Možno, že ste pri rezervácii spomenuli niečie narodeniny. Čašníci však nevedia čítať myšlienky, takže ak narodeninovú tortu či koláčik chcete, požiadajte o ňu.

Nie ste jediní, čo niečo oslavujú

A preto nemôžete očakávať, že na svoje piate výročie dostanete v reštaurácii fľašu šampanského na účet podniku. Dožadovanie sa vecí zadarmo preto, že práve oslavujete špeciálnu príležitosť, je nezdvorilé a pre podniky neudržateľné.

