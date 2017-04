Historickí zvrhlíci. Markíz De Sade 4.5 (90%) 2 votes

Pôvod slova sadomasochizmus

V dejinách ľudstva možno nájsť množstvo vplyvných, slávnych a historicky významných jedincov (ktorí boli zhodou náhod aj poriadnymi, nehanebnými zvrhlíkmi a/alebo sexuálnymi deviantmi). Boli trochu bezohľadní, to áno. Dnes by sme však zrejme neboli tam, kde sme, bez týchto pokrokovo zmýšľajúcich mužov, ktorí by v súčasných úradných zoznamoch mali pri svojej adrese červenú bodku.

Markíz De Sade

KTO BOL DE SADE?

Markíz De Sade bol francúzsky šľachtic, revolucionár, spisovateľ a zároveň sexuálny deviant, ktorý priniesol porno/sex medzi ľudí v časoch, keď sa na verejnosti neukazovali ani obnažené členky.

ČÍM SA PRESLÁVIL?

Markíz de Sade sa preslávil zhýralým sexuálnym životom (ako osoba bez morálneho sebaovládania, slobodomyseľný jedinec, podobne ako ľudia v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, ibaže menej šťastný), no predovšetkým vďaka svojim erotickým a pornografickým románom.

Zároveň priložil ruku k dielu pri rozvoji „sexuálneho priemyslu“ vytvorením sado-masochistických praktík. Áno, chápete to správne. Tento chlapík stojí za zrodom sadizmu a masochizmu. Ako je to možné? Nuž, po prvé, sú po ňom POMENOVANÉ.

Pôvod slova sadomasochizmus

Pojem sadizmus vychádza z jeho priezviska – SADe a symbolizuje potešenie založené na spôsobovaní bolesti. Výraz masochizmus sa prvý raz objavil v niektorých De Sadeho sexuálne ladených gotických románoch. Ženské postavy v nich napríklad niekto zviazal, mučil, ale zároveň aj hladil, a tie si voči svojim trýzniteľom vytvorili akúsi formu náklonnosti. V podstate to bolo porno spojené s týraním (ibaže ho nerežíroval nijaký z tých jednostranne nadaných hollywoodskych režisérov.)

Tip redakcie: Sexuálne zvrátenosti časť I. Toto všetko ľudí vzrušuje

PREČO HO POVAŽUJEME ZA ZVRHLÍKA

Sadeho sexuálne dobrodružstvá sa začali aférou so sestrou jeho manželky, uväznením takzvanej prostitútky za účelom sexuálneho potešenia a zneužívania (ušla cez okno na druhom poschodí… mohol by to byť námet na ďalšiu disneyovku… volať by sa mohla napríklad Na vlásku…) a otrávenie dvoch sluhov takzvanou španielskou muškou (hoci africká muška je silnejšia, drahí nováčikovia).

Manželka ho ako poslušná „polovička“ neopustila a dokonca mu pomáhala do ich sídla zháňať sexuálne otrokyne či otrokov, teda mladých „zamestnancov“ oboch pohlaví, ktorí slúžili pre Sadeho potešenie.

Takto si náš chlapík užíval a preto je na vrchole zoznamu. Nemal iba podzemnú celu určenú na sexuálne zábavky. On mal celý prekliaty ZÁMOK.

Pre svoju plodnú pisateľskú kariéru a sexuálne úchylky však Sade strávil počas celého svojho života spolu 32 rokov vo väzení alebo psychiatrickej liečebni.

Napoleon Bonaparte (ďalší zvrhlík, ktorý svojej milenke písal básne o ochlpení ohanbia… vážne!) vydal príkaz na Sadeho zatknutie, no nemravný markíz stihol zabodovať ešte jednou štvorročnou aférou s 13-ročným dievčaťom, kým v roku 1814 skonal. A v hrobe sa teraz smeje z Chrisa Hansena.

Najpozoruhodnejšie pritom je, že v danom čase bol v psychiatrickej liečebni. V súťaži o najvýstrednejšie miesto na hlučnú oslavu by dnes určite vyhral.

Sadovým hlavným cieľom pri písaní bolo vytvoriť „najnemravnejší príbeh, ktorý kedy kto od počiatku sveta napísal“. Na danú dobu sa mu to celkom darilo.

Čítajte tiež:

Pravda o análnom sexe

Homosexualita je stále protizákonná v týchto 77 krajinách

Zdroj: http://www.ranker.com/list/the-13-most-historically-important-perverts-of-all-time/beau-iverson