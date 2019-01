6 dôvodov prečo ignoruje vaše správy Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Ako je to možné, že sa ignorovanie správ pokladá za normálne? Ale, dôležitejšia otázka je, čo znamená keď niekto účelovo ignoruje vaše správy?

Nie je nič horšie ako keď vás niekto ignoruje. No ak v noci kvôli tomu nemôžete spávať, nebojte sa, prezradíme vám niekoľko možných príčin.

#1 Snaží sa vám niečo naznačiť. Ak ste mu/jej poslali stovky správ a teraz vás ignoruje, je to nápoveda aby ste s tým prestali. Možno na nich až príliš tlačíte. Teraz vás ignorujú aby sa mohli nadýchnuť. Preto by ste sa mali na čas stiahnuť.

#2 Už s vami nechce hovoriť. Možno rozhovor skončil už pár správ dozadu, alebo možno je jednoducho zaneprázdnený/á. Práve teraz nemajú v pláne s vami konverzovať. Nemusí to znamenať ignorovanie, ale jednoducho sa vám v tejto chvíli nemôžu venovať.

#3 Nemá o vás záujem. Ak je to niekto, koho sa snažíte zbaliť, zrejme nemá záujem a bodka. Ak je to váš priateľ, je to niečo iné.

Ak skutočne ide o niekoho, s kým sa snažíte naviazať vzťah, zoberte to ako znak nezrelosti a pohnite sa ďalej.

#4 Hnevá sa na vás. Už sa vám stalo, že ste niekomu nevenovali dostatok pozornosti a preto sa rozhodol vaše správy ignorovať? Tak vidíte…

Je jasné, že aj tu ide o nezrelý spôsob riešenia situácie, ale určite sa vám ozve.

#5 Nie je dobrý/á v písaní. Niektorí ľudia nevedia komunikovať cez správy rovnako dobre ako osobne. Nemôžete im to zazlievať. Niektorí ľudia nemajú záujem písať si správy. Ak sa vám s tým dokonca prizná, nečakajte, že vám na správy odpovie rýchlosťou blesku.

#6 Nie je si o čom písať. Je pochopiteľné, že chcete konverzáciu udržať na žive, hlavne pokiaľ ide o niekoho kto sa vám páči. Nie je na tom nič zlé, ale mali by ste vedieť kedy je čas prestať a dopriať si medzi konverzáciami oddych. Nemôžu predsa trvať navždy. A ak posielate iba smajlíkov, niet sa čomu čudovať.

