Ako sa emocionálne odpútať od človeka, ktorého stále milujete

Nie je to jednoduché, no ak čítate tento článok, premýšľate už o tom dlhšie. Toto rozhodnutie prichádza s množstvom sĺz a hnevom, no ak ste už tu, je čas pohnúť sa vpred.

Len preto, že sa od niekoho chcete odpútať neznamená, že vám na ňom nezáleží, alebo chcete aby vám navždy zmizol zo života. Len jednoducho potrebujete vytvoriť určitú hranicu pre dobro vášho duševného zdravia. Je to ťažké, ale môžete sa to naučiť.