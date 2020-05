Noah Cyrus: Vyrastanie v tieni Miley bolo neznesiteľné

Zdroj: Kevin Winter/Getty Images

Tento týždeň sa mladšia sestra Noah Miley Cyrus vyjadrila pre magazín People, že napriek tomu ako to môže vyzerať zvonku, vyrastať vedľa jej slávnej sestry bolo čokoľvek iné, ako ľahké.

Dvadsaťročná hviezda sa o svoje pocity podelila so svojimi fanúšikmi prostredníctvom živého vysielania cez Instagram Live a uviedla: „Bolo to absolútne neznesiteľné.“ Pokračovala: „Narodiť sa v rodine ako je tá moja..byť malá sestra Miley mi strpčovalo život… vždy som sa cítila, akoby som bola všetkým ukradnutá, aj vzhľadom na to, čo mi hovorili ľudia online. “

Pri rozoberaní textu k jej poslednej skladbe „Yound & Sad“ sa rozcitlivela a povedala, že celý život vyrastala v tieni jej väčšej sestry. Aj preto v piesni spieva: ,,Moja sestra je ako slnko, ktoré všade prináša dobré svetlo a ja som sa narodila pod dažďovým oblakom, požehnaná jej tieňom. Pretože to je to čo mi všetci hovoria, že nezáleží na tom čo dokážem, vždy budem v jej tieni.“

Noah Cyrus vyrastala v tieni Miley

A bohužiaľ, pokiaľ ide o vnímanie jej osoby médiami a internetom, žiť v tieni bývalej hviezdy Hannah Montana je niečo, čoho sa nikdy nezbavila. „Bolo to buď to, alebo to, že nie som dosť dobrá akýmkoľvek spôsobom, alebo to, ako vyzerám, alebo aká som“, povedala a dodala: ,,Niekedy som mala pocit, že ani dýchať neviem správne“.

Nie je to prvý krát čo Noah otvorene rozprávala o tom ako ju ovplyvnila sláva jej sestry a neustále porovnávanie jej a Miley. ,,Je to dôvod prečo mám sedenie s terapeutom 3x týždenne“. V roku 2018 sa nechala počuť: ,,Je to šialené. Je to unavujúce, že kedykoľvek na niečom tvrdo pracujem, ľudia si to ani nevšimnú.“

Zažili ste podobnú situáciu vo vašej rodine? Čo by ste odkázali niekomu s podobným problémom?

Čítajte tiež: