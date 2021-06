Jessica Biel otvorene porozprávala o svojom tehotenstve počas koronavírusu

V podkaste ,,Armchair Exper“, s Dax Shepardom, herečka otvorene porozprávala čo počas pandemického tehotenstva prežívala.

Po tom ako zaviedli opatrenia, bola nervózna z pôrodu v nemocnici, nakoľko opatrenia nepovoľovali aby bol s ňou niekto pri pôrode.

Herečka, ktorá ma teraz s Justinom Timberlakeom dvoch synov, porodila svojho druhého syna Phineasa pred jedenástimi mesiacmi.

,,Bolo to ako by mať „utajené covidové dieťa“. Ale nemalo to byť tajomstvom“, povedala Shepradovi.

,,Prišiel koronavírus a odišla som s rodinou do Montany a už som sa nevrátila.“

„Obmedzenia v nemocniciach sa práve zmenili a nastal okamih, keď tam nebol nikto vôbec povolený, a ja som bola z tejto situácie skutočne nervózna.“

Nakoniec bolo Justinovi umožnené byť pri pôrode.

,,Myslím si, že keby som tam mala byť sama, bolo by to hrozné. Naozaj by som sa bála,“ priznala Jessica.

Pár sa zosobášil v roku 2012 a má staršieho šesťročného syna menom Silas.

Jessica tiež porozprávala aké je to mať po niekoľkých rokoch opäť novorodenca a povedala, že jej to narušilo všetku rovnováhu.

,,Zabudla som čo sa deje s človekom, s jeho partnerom, spánkovým režimom..som rada, že už máme 11 mesiacov po, lebo to bolo ťažké. Asi preto človek radšej zabudne. Niekto mi povedal, ,,mať dve deti je ako mať ich tisíc“ a presne tak sa cítim,“ dodala.

Byť štvorčlennou rodinou je však „úžasné“, povedala, keď svojho najstaršieho syna Silasa označila za „citlivého a nežného“, ktorý hovorí „tie najzábavnejšie veci“.

Gratulujeme 🙂

Zdroj: Independent.co.uk

