Horúci kúpeľ je pre naše telo rovnako dobrý ako beh

Vedci zistili, že ponorenie sa do horúceho kúpeľa na dlhší čas ma mnoho rovnakých zdravotných výhod ako aeróbne cvičenie.

Výskumná Univerzita Coventry uskutočnila štúdiu, vďaka ktorej zistila, že kúpeľ má pre nás rovnaké benefity ako cvičenie.

Tepelná terapia, vrátane času vo vírivke, môže zvýšiť telesnú teplotu tela a zlepšiť prietok krvi, čo môže znížiť krvný tlak, regulovať hladinu cukru v krvi a znížiť zápal.

Kúpaním si síce nevybudujete svaly, ani neschudnete, ale predstavte si, že ste starší, alebo trpíte chronickým ochorením a nemôžete sa pravidelne venovať pohybu. Ak je to tak, existujú dôkazy, že ďalšia najlepšia vec, ktorú by ste mali vyskúšať by mohol byť pravidelný horúci kúpeľ.

Jediná smutná správa je, že vám na takýto kúpeľ nebude asi stačiť obyčajná vaňa, pretože voda rýchlo stráca teplo. Charles James Steward, jeden z autorov štúdie, odporúča sedieť po plecia, vo vírivke, ktorá je hodinu zahrievaná na približne 40 ° C.

Je to bezpečné? Pokiaľ ste ochotní prehliadnuť zvýšené riziko závratov, mdloby a dehydratácie, ktoré vznikajú pri dlhodobom pobyte v horúcom kúpeli.

Podobné zdravotné výhody vám poskytne aj sauna. Štúdia vo Fínsku ukázala, že muži stredného veku, ktorí absolvovali štyri až sedem saunovaní týždenne, dosiahli 50% zníženie rizika smrteľných kardiovaskulárnych ochorení v porovnaní s mužmi, ktorí mali iba jednu saunu týždenne.

Tiež sa považuje za antidepresívum a preukázateľne znižuje riziko demencie.

Za pokus to stojí…

