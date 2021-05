5 zaujímavostí, ktoré ste o magnetoch určite nevedeli

Magnety sú veľmi zaujímavými materiálmi, ktoré ľudia dokázali vynájsť. Niektoré z nich majú takú obrovskú silu, že dokážu udržať až nepomerne väčšie a ťažšie predmety v porovnaní s vlastnou hmotnosťou. Vďaka dvom pólom sa magnety navzájom dokážu veľmi silno priťahovať, ale aj odpudzovať. Tieto a ďalšie ich užitočné vlastnosti sa využívajú takmer vo všetkých technológiách aj pri každodennom živote. Magnetizmus je v podstate základom fungovania sveta.

Zaujímalo vás niekedy, ktoré magnety sú najsilnejšie a koľko toho dokážu udržať? Či dokáže magnet zničiť aj niektoré zariadenia alebo byť nebezpečný pre človeka? Ako sa dá magnetom upraviť kvalita vody? Ako funguje magnetické pole Zeme a čo by sa stalo, ak by sa vymenila polarita? Alebo či fungujú magnety vo vesmíre? Odpovede na tieto otázky nájdete v nasledujúcich riadkoch.

Zdroj obrázka: iStockphoto.com

1. Najsilnejší magnet na svete

Doteraz najsilnejší ľuďmi vynájdený magnet na svete je neodýmový magnet. Názov nesie podľa zmesi neodýmu, železa a bóru, z ktorej sa vyrába. Preto sa označuje aj skratkou NdFeB či NIB. Keďže je najsilnejší, laicky sa často nazýva aj „supermagnet“. Je oveľa silnejší ako bežné feritové aj sámarium-kobaltové magnety.

Neodýmový magnet dokáže v ideálnych podmienkach udržať až 1000-násobok svojej vlastnej hmotnosti, takže napr. malý magnet vo veľkosti mince alebo guličky bez problémov udrží aj 10-kilogramový kovový predmet.

Tento druh magnetu je síce pomerne krehký a stráca svoje vlastnosti už pri teplote 80 °C, no jeho magnetická sila je mimoriadne veľká, stabilná a odolná voči vonkajším demagnetizačným vplyvom. Ak by sme neodýmový magnet priblížili k feritovému magnetu rovnakej veľkosti, pravdepodobne by jeho magnetickú silu natrvalo zničil.

2. Magnet dokáže poškodiť prístroje

Mali by ste vedieť, že silnejšie magnety dokážu poškodiť alebo dokonca úplne znehodnotiť platobné karty a iné magnetické karty, ktoré sa využívajú napr. na vstup do budovy. Silné magnety, ktoré sa dostanú do blízkosti harddiskov, môžu trvalo poškodiť malé magnetické časti v ich vnútri a tak zničiť aj samotný harddisk. Magnet dokáže výrazne poškodiť aj staré CRT monitory.

Je známe, že magnety v kontakte s mechanickými hodinkami môžu spomaliť alebo zastaviť ich motorčeky. Silné magnety sú nebezpečné aj pre ľudí s kardiostimulátormi, pretože za určitých okolností dokážu tieto prístroje poškodiť aj úplne zničiť.

I keď sa magnet považuje za „kryptonit“ mobilných telefónov, fotoaparátov, rôznych pamäťových nosičov, kompaktných diskov či USB kľúčov, dáta z týchto zariadení vymazať nemôže. Silný magnet by ich však mohol poškodiť, čo niekedy spôsobuje problémy pri čítaní uložených dát.

Pri väčších a silných magnetoch je potrebná opatrná manipulácia, pretože v niektorých prípadoch by mohlo dôjsť k vonkajším zraneniam, ako sú uštipnutia či pomliaždeniny. Pri špecifickej práci s neodýmovými magnetmi, je potrebná tiež ochrana, pretože pri ich vzájomnej zrážke sa magnety môžu rozbiť na tisícky malých a ostrých črepín.Samozrejme, magnety by ste nemali prehĺtať a chrániť najmä deti. Žiadne iné zdravotné riziká vyplývajúce z magnetickej sily však človeku nehrozia.

Zdroj obrázka: iStockphoto.com

3. Magnetická úprava vody

V objektoch alebo domácnostiach, kde je veľmi tvrdá voda, sa na jej zmäkčovanie využívajú silné neodýmové magnety. Napriek tomu, že je to v súčasnosti už veľmi bežná prax, ktorej sa venuje množstvo firiem, bežnej verejnosti nie je celkom známe, ako funguje.

V závislosti od pôvodu, zdroja vody a kvality potrubia, sa v nej môžu nachádzať rôzne usadeniny, ktoré spôsobujú pre nás nepríjemnú „tvrdosť vody“. Tie usadeniny a ich molekuly dokáže veľmi efektívne zachytiť neodýmový magnet. Voda sa stane „mäkkou“, zmení sa v nej usporiadanie minerálnych látok, ale po chemickej stránke zostáva v pôvodnom zložení.

V podstate stačí na kľúčové miesto v potrubí umiestniť a bezpečne pripevniť malý, ale čo najsilnejší neodýmový magnet. Takto dokážete pred tvrdou vodou ochrániť vašu domácnosť aj domáce spotrebiče, ktoré na usadeniny doplácajú najviac.

Viac informácií nájdete v tomto článku.

4. Magnet v jadre Zeme

Okolo celej našej planéty až do vzdialenosti 100 tisíc kilometrov pôsobí tzv. geomagnetické pole. Jeho sila vychádza z geodynama v jadre planéty, ktoré vzniká prúdením tekutého jadra medzi pevným jadrom a zemským plášťom. Významnú úlohu tu zohrávajú chemické prvky nikel a železo.

Magnetické pole je akýsi štít, ktorý chráni celkový život na povrchu našej planéty pred nebezpečnými vplyvmi kozmického žiarenia a najmä slnečného vetra. Práve Slnko splošťuje magnetosféru na privrátenej strane Zeme asi na 10-násobok priemeru planéty. Na odvrátenej strane od Slnka siaha magnetické pole veľmi ďaleko za obežnú dráhu Mesiaca.

Táto magnetosféra zastaví drvivú väčšinu elektricky nabitých častíc zo slnečného vetra. Tie tak v bezpečnej vzdialenosti obchádzajú Zem po magnetických siločiarach a väčšinou míňajú našu planétu. Keďže magnetické pole vychádza z pólov našej planéty, práve tam sa zvyšné častice zo slnečného vetra môžu dotknúť hornej vrstvy našej atmosféry, čo pozorujeme ako fascinujúce nebeské divadlo – polárnu žiaru.

Naša planéta vo svojej histórii už niekoľkokrát zažila kompletné prepólovanie, teda zmenu magnetických pólov. Počas tejto zmeny môže intenzita magnetického poľa zoslabnúť až o 90 % a nové póly môžu vzniknúť kdekoľvek, napr. aj na rovníku. Takéto výrazne oslabenie ochrany našej planéty by znamenalo extrémnu až životu nebezpečnú mieru radiácie na povrchu, výpadok elektrických sietí, veľké riziko pre satelity, lietadlá a mnohé moderné technológie, bez ktorých si dnes nevieme predstaviť život.

Zdroj obrázka: iStockphoto.com

5. Magnety vo vesmíre

Už na základe informácií o magnetickom poli našej planéty určite chápete, že magnetizmus funguje vo vesmíre rovnako dobre, dokonca ešte lepšie ako na Zemi. Ďaleko v kozme pôsobia aj miliónkrát silnejšie magnetické sily, ktoré si my ani nedokážeme predstaviť.

Ľudstvo magnety využíva vo vesmíre pomerne často. Magnetické súčiastky sa, samozrejme, používajú vo vesmírnych družiciach, sondách, raketách a pod. Dôležitá je len ich ochrana pred vysokými teplotami či inými vonkajšími magnetickými silami, na čo slúžia tepelné štíty a špeciálne vyvinuté povlaky.

V súčasnosti sonda na Marse zbiera vzorky prachu z povrchu červenej planéty práve pomocou neodýmového magnetu.