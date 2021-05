Čo by ste podľa odborníkov mali vedieť pred tým ako idete prvýkrát na botox

Čo je to botox a čo spôsobuje

Botox, ktorý sa často zamieňa s výplňami, vám neposkytne plné pery ani líca. Skôr vyhladí linky na tvári tým, že dočasne ochromí svaly, ktoré spôsobujú tvorbu vrások. Rovnako sa používa na zoštíhlenie tváre či nechirurgické zdvihnutie obočia.

Vyrába sa z rovnakého toxínu, ktorý spôsobuje botulizmus.

Cena závisí od výrobcu a od toho, koľko si ho dáte vpichnúť

U väčšiny poskytovateľov sa cena botoxu ráta podľa jednotiek – väčšina injekčných liekoviek obsahuje 50 alebo 100 jednotiek a počet jednotiek, ktoré budete potrebovať, sa líši v závislosti od vašich potrieb a oblasti.

Najčastejšie vedľajšie účinky sú nízkorizikové

Aj keď je injekcia neurotoxínu do vašej tváre nepríjemná, riziká spojené s botoxom sú všeobecne nízke. Ako pri každom type lekárskeho zákroku, aj u niektorých ľudí sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ako je bolesť v mieste vpichu, nevoľnosť, príznaky podobné chrípke alebo bolesť hlavy.

Dobrou správou je, že výsledky„ zlého botoxu “sú vždy dočasné a zvyčajne ustúpia do niekoľkých mesiacov po injekcii.

Čo robiť a nerobiť pred prvou aplikáciou

Pred prvou aplikáciou sa nie je potrebné nejako špeciálne pripraviť. Na aplikáciu je ideálne prísť bez líčenia a mali by ste mať poruke zoznam svojich liekov, pretože niektoré môžu interagovať s botoxom.

Vyhnite sa užívaniu liekov, ktoré by vám mohli zriediť krv, ako je ibuprofén alebo aspirín, tri dni pred zákrokom. (Ak potrebujete pred zákrokom liek proti bolesti, vyskúšajte Tylenol.) Tri dni predtým sa tiež vyhýbajte rybiemu oleju, vitamínu E, ginkgo bilobe a cesnaku.

Navrhuje sa, aby ste sa niekoľko dní pred zákrokom pokúsili vyhnúť požívaniu alkoholu, pretože by sa tak mohlo znížiť riziko vzniku modrín. (Alkohol spôsobuje rozšírenie našich krvných ciev zo zvýšeného prietoku krvi, čo vedie k vyššej pravdepodobnosti vzniku podliatin.)

Nemali by ste cítiť viac ako malé pichnutie

Ihly sú zvyčajne malé, takže bolesť je minimálna. Počas zákroku môže dôjsť k miernemu zovretiu a následnému bolesti v mieste vpichu, ale nič nie je dlhodobé.

Existuje niekoľko činností, ktorým by ste sa mali po zákroku vyhnúť.

Procedúra bude trvať približne 20 minút až hodinu, v závislosti od oblasti a doktora. Hneď potom môžete dokonca ísť do práce.

Ak sa rozhodnete ísť domov, neľahnite si štyri hodiny, pretože by to mohlo rozšíriť toxín na ďalšie oblasti tváre a podporiť tvorbu modrín. Podliatiny v mieste vpichu sa môžu stať, aj keď si neľahnete, ale šanca je malá. Vyhnite sa pitiu alkoholu a 24 hodín po procedúre buďte v teple, aby ste ešte viac znížili pravdepodobnosť vzniku modrín. Ak sa vám ľahko tvoria modriny, zistilo sa, že vám pomáha arnikový gél.

S cvičením by ste mali počkať aj 24 hodín, pretože zvýšený prietok krvi môže oslabiť účinky Botoxu. Určite si nemasírujte a nedotýkajte sa oblasti jeden deň, pretože to môže rozšíriť Botox na nežiaduce miesta – to zahŕňa aj zdržanie sa ošetrenia tváre, ako sú exfoliačné kroviny, ktoré by nechtiac oblasť masírovali.

Ako dlho botox vydrží

Úplné výsledky botoxu sa zvyčajne prejavia až sedem až desať dní po zákroku.

U väčšiny pacientov budú výsledky trvať okolo štyroch mesiacov.

Výsledky botoxu sú síce dočasné, ale ustúpia až po niekoľkých mesiacoch, preto si dôkladne zvážte kde si ho dáte urobiť.

