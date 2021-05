Ako sa obliecť na bicykel. Stačí vám bežné oblečenie z domu?

Zdroj obrázka www.holokolo.sk

Takmer každý z nás má doma v skrini bežné aktívne oblečenie. A keďže cyklistika patrí medzi aktívne športy, malo by stačiť aj pre tento účel, však? Ak potrebujete skočiť rýchlo do obchodu pre rožky, určite áno, no na dlhšie vzdialenosti odporúčame výber oblečenia dobre zvážiť. Rozhodujúca nie je len dĺžka trasy, ale aj počasie. Pri zlom počasí vás obyčajné oblečenie neochráni napríklad pred dažďom či vetrom.

Cyklistické oblečenie má špecifické vlastnosti, vďaka ktorým bude jazda na bicykli pohodlnejšia, efektívnejšia, bezpečnejšia a vo všeobecnosti šťastnejšia.

Prečo je cyklistické oblečenie lepšie

Schne oveľa rýchlejšie

Jeden z najhorších materiálov, ktorý si môžete obliecť na jazdu na bicykli je bavlna. Keď ste aktívny, potíte sa. Keď sa zapotíte, vaše oblečenie navlhne. Keď bavlna navlhne, zostane mokrá a to veľmi dlho. Preto sa cyklistické oblečenie vyrába z materiálov ako Lycra, Spandex, Nylon a Polyester.

Je pohodlnejšie

Najmä cyklistické súpravy a šortky majú polstrovanie, ktoré je pohodlné a zabezpečí aj lepšie polohu pri sedení. Vypchávky taktiež pomáhajú absorbovať nerovnosti vozovky.

Druhou oblasťou, kde je užitočná výplň, sú vaše ruky. Cyklistické rukavice majú v dlani všitú tenkú vrstvu výplne, ktorá odoláva vibráciám z riadidiel. Dlaň je zvyčajne vyrobená z kože alebo tvrdého syntetického materiálu, ktorý chráni vaše ruky pri páde.

Je bezpečnejšie

Cyklistické oblečenie ma reflexné prvky, vďaka čomu ste pre iných vodičov či chodcov viditeľnejší.

Je flexibilnejšie

To je obzvlášť dôležité pre oblečenie na nohy, pretože vaše nohy sú tou časťou vás, ktorá sa pohybuje najviac. To je dôvod, prečo sú cyklistické šortky vyrobené z textílie Lycra, pretože majú dostatočne zabudovaný strečový materiál, ktorý sa nehromadí a netrhá. Podobne cyklistické pančucháče.

Čo všetko je dnes možné kúpiť

Ponuka cyklistického oblečenia je dnes naozaj široká.

Okrem spomínaných cyklistických šortiek medzi „povinnú výbavu“ každého oddaného cyklistu patria rovnako pohodlné cyklistické dresy, zvyčajne v tvare trička vyrobené zo syntetických materiálov (cyklistické dresy pre dámy nájdu svoje využitie aj mimo bicykla :)), rukavice, pančuchy, termoprádlo, bundy a vesty z nepremokavých materiálov, ponožky, obuv (zvyčajne s pripevňovacími bodmi pre zarážky, ktoré sa pripínajú na špeciálne pedále) a pár drobných na pivo 🙂

