V Banskej Štiavnici začína filmový festival 4 živly, ťahákom sú premietania na amfiteátri

25. Letný filmový festival 4 živly: SVETLO

9. – 13. 8. 2023, Banská Štiavnica

Letný filmový festival 4 živly už 25 rokov prináša na filmové plátna Banskej Štiavnice kvalitné filmy, zastrešené jednou spoločnou témou. Festival začína v stredu 9. augusta a filmy, tento rok venované téme SVETLO, bude premietať až do nedele 13. augusta. Okrem priestorov štiavnického kina, Kultúrneho centra či kaviarní, bude festival denne premietať aj na obľúbenom miestnom amfiteátri s výhľadom na nočné mesto. Premietania pod hviezdnym nebom začnú vždy o 21:00 a snímky, ktoré 4 živly do svojho večerného programu zaradili, skúmajú fenomén noci. V prípade nepriazne počasia sa premietania filmov presunú do interiérových premietacích priestorov podujatia.

Program podujatia otvorí v stredu večer detektívka V žiare noci, ktorú v roku 1967 nakrútil režisér Norman Jewinson. V jej úvode je zavraždený bohatý podnikateľ a polícia amerického malomesta podozrieva mladého Afroameričana, ktorého našla na stanici. Pri vypočúvaní však vyjde najavo, že je mladík tiež policajt – a to rovno jeden z najväčších odborníkov na vraždy vo Filadelfii! Rasistická polícia sa spolupráci s odborníkom tmavej pleti bráni, no napokon je predsa len prinútená pomoc prijať.

Štvrtkový večer bude patriť kultovej konverzačnej romanci Pred úsvitom, v ktorej režisér a scenárista Richard Linklater v roku 1995 spojil osudy amerického mladíka a francúzskej študentky na ceste Európou. Náhodné stretnutie vo vlaku z Budapešti do Viedne pretne ich cesty a oni sa rozhodnú spoločne stráviť noc v uliciach rakúskej metropoly. Film bude hľadať odpovede na otázku, ako veľmi sa dá za pár hodín zblížiť s celkom neznámou osobou.

Noc živých mŕtvych je klasikou subžánru známeho ako “zombie horor”. Práve tento film režiséra Georgea A. Romera priniesol v roku 1968 celosvetovú popularitu pojmu “zombie”, označujúcemu oživené mŕtvoly, bažiace po čerstvom ľudskom mäse. V piatok sa na banskoštiavnickom amfiteátri publikum 4 živlov pozrie na to, ako môže začať apokalypsa, ktorá zmení svet, ale ktorá zmenila aj históriu filmového hororu.

V sobotu bude odvážne festivalové publikum čeliť inému hororovému ohrozeniu. Podľa scenára svojho kamaráta Quentina Tarantina nakrútil Robert Rodriguez v roku 1996 jeden z najkultovejších filmových príbehov o upíroch – snímku Od súmraku do úsvitu. V jej príbehu sa dvojica zlodejov spoločne so skupinou rukojemníkov ocitne v bare, ktorý sa ukáže byť dúpäťom upírov. Podarí sa im prežiť do svitania?

Celkom posledným filmom festivalu bude horor Vládca temnôt, ktorý nakrútil v roku 1987 John Carpenter, jeden z najvýznamnejších hororových tvorcov vôbec. Jeho unikátny štýl v spojení s estetikou 80. rokov sa spája v príbehu kňaza, ktorý v opustenom losangeleskom kostole nájde nádobu s podivuhodnou zelenou kvapalinou. Spoločne s prizvaným odborníkom zistia, že je tekutina esenciou samotného Satana, ktorý sa pripravuje na ovládnutie sveta. Dvaja nepravdepodobní hrdinovia tak musia zabrániť zániku ľudstva.

Všetci, ktorí a ktoré sa nebudú môcť 25. ročníka festivalu 4 živly osobne zúčastniť, majú možnosť si v pohodlí svojich domovov vychutnať špeciálnu kolekciu filmov, ktoré pre podujatie v rámci svojho programového špeciálu pripravil streamovací portál DAFilms.sk. V desiatke snímok, ktoré portál ponúka, vedľa seba stoja archívne filmy, klenoty domácej i zahraničnej tvorby, spoločne so snímkami, ktoré rezonovali na festivaloch či v kinodistribúcii v posledných rokoch. Všetky sú zastrešené témou SVETLO a ako kolekcia budú dostupné do nedele 13. 8. 2023, teda do konca festivalu 4 živly. Všetky potrebné informácie ponúka webstránka festivalu.

Organizátor: OZ štyri živly