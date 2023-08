Malokarpatská špacírka vo Vínnej záhrade

Vážení milovníci malokarpatských vín ,

sme na prahu ďalšieho pokračovania vami obľúbenej Špacírky, ktorá neodmysliteľne patrí do račianskeho chotára a vinárskeho kalendára už viac ako šesť rokov. Zúčastní sa jej viac ako 10 producentov vína z rôznych kútov Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Organizátor podujatia si uplatňuje právo udelením jednej „ Divokej karty“ pre hosťujúce vinárstvo z inej oblasti, ako je malokarpatská a jednej zahraničnej destinácie.

Po veľmi dobrých ohlasoch z predošlých a veľmi úspešných piatich ročníkoch „Špacírky po račanských pivnicách“ by sme vám tentokrát chceli priblížiť jedinečnú atmosféru nádvoria Koloničovej kúrie, akojednej z dominánt Rače. Chceme vás pozvať do zákutí nádvoria a do Vínnej záhrady či pivnice, kde sa lokálne víno ponúka, prezentuje, uskladňuje a hlavne vychutnáva. Tieto priestory sú na túto príležitosť ako stvorené.

Systém podujatia sa neodlišuje od spomínanej Špacírky po račanských pivnicách, ostáva takzvanýkupónový, ktorý sa nám osvedčil aj na predchádzajúcich akciách. Každý účastník, ktorý budedržiteľom vínneho pasu (kapsička, vstupenka, kupóny, pohár), bude mať možnosť navštíviť prezentačné stoly zúčastnených vinohradníkov a vinárov, ochutnať ich vína, ktoré dopestovali možno práve pre toto podujatie. Jediným rozdielom však bude, že sa nemusíte nikam presúvať, pretože všetky vinárstva nájdete na spomínanom nádvorí Koloničovej kúrie.

Okrem návštevy jednotlivých pivníc budú mať možnosť účastníci podujatia navštíviť znamenité miestne reštaurácie, ktoré podporili nielen toto, ale v minulosti podporili takmer všetky podujatia, ktoré sa nám podarili zorganizovať v našej MČ Rača. Samozrejmosťou je, že na Špacírku pripravia tie najlepšie špeciality svojich šéfkuchárov.



Cena lístkov:

1 osoba – 30€

Skupinové zľavy:

2 osoby (pár) – 55€ (úspora 2,50 €/pas)

4 osoby (2 páry) – 100€ (úspora 5 €/pas)

10 osôb (skupina) – 200€ (úspora 10 €/pas)



Lístky si môžete zakúpiť na www.wisomm.com alebo na www.kamzavinom.sk

Tel.: +421 918 984 921 E-mail: terroir.raca (zavináč) gmail.com



Tešíme sa na vás!