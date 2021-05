V nedeľu štartuje najväčší svetový beh

WINGS FOR LIFE WORLD RUN OPÄŤ SPOJÍ CELÝ SVET

NAJVÄČŠÍ GLOBÁLNY BEH ŠTARTUJE UŽ V NEDEĽU

Už viac ako 130 000 účastníkov zo všetkých kútov planéty sa 9. mája 2021 o 13:00 hod. plánuje postaviť na štartovú čiaru charitatívneho behu Wings for Life World Run. A to číslo s blížiacou sa nedeľou neustále rastie. Pridajte sa aj vy a užite si endorfíny spojené nielen s pohybom, ale aj s pocitom, že svojou účasťou pomôžete. Nech odbehnete koľkokoľvek kilometrov, nech bežíte kdekoľvek a akýmkoľvek tempom, ste súčasťou svetovej komunity a svetovej myšlienky. Spoločne s nadáciou Wings for Life podporíte výskum liečby poranenej miechy.

REGISTRUJTE SA A 9. MÁJA BEŽTE PRE TÝCH, KTORÍ BEHAŤ NEMÔŽU

Zapojiť sa môžete dvomi spôsobmi: buď sa zaregistrujete na organizovaný app run v jednom zo štyroch slovenských miest (Bratislava, Piešťany, Nitra a Vysoké Tatry), alebo si World Run odbehnete sami kdekoľvek na Slovensku, na vašej obľúbenej trase. Virtuálna cieľová čiara vás bude dobiehať priamo v aplikácii a vy budete utekať pred stíhacím autom, ktoré bude mať tento rok podobu nového Mercedesu-Benz EQA. Štartovný poplatok pôjde v plnej výške nadácii Wings for Life, ktorá finančné prostriedky použije na výskumy poranení miechy.

Jedným príjemným behom, alebo aj prechádzkou, dokážete už túto nedeľu veľké veci. Poďte do toho a pridajte sa 9. mája 2021 o 13:00 hod. ku komunite Wings for Life World Run bežcov. Na virtuálnom štarte sa stretnete aj s Janou Dukátovou, Štefanom Svitko, Dankou Bartekovou, Jakubom Grigarom či s Matejom Sajfom Cifrom, Marošom Molnárom alebo Zuzanou Vráblovou.

Aplikácia je pripravená na stiahnutie cez App Store alebo Google Play a viac informácií o behu nájdete naredbull.sk/worldrun a wingsforlifeworldrun.com.

BEH WINGS FOR LIFE WORLD RUN A NADÁCIA WINGS FOR LIFE

Wings for Life World Run sa každý rok beží v máji v rovnakom čase a na celom svete. V niektorých krajinách práve vychádza slnko, v iných sa beží potme, no vždy s rovnakou myšlienkou – bežať pre tých, ktorí behať nemôžu. Sto percent z každého štartovného poplatku a príspevku ide priamo neziskovej nadácii Wings for Life. Tá už od roku 2004 podporuje výskumné projekty, ktoré hľadajú spôsob liečby poranenej miechy, aby tak pomohli miliónom ľudí odkázaných na invalidný vozík. V roku 2018 sa vedcom zo Švajčiarska podaril prelomový pokrok vo výskume, vďaka klinickej štúdii STIMO a za uplynulých 17 rokov podporila nadácia celkovo 239 projektov v 13 krajinách.



Slovensko je súčasťou tohto behu od prvého ročníka, ktorý bol v roku 2014. Za uplynulých sedem rokov sa do World Runu zapojilo viac ako 10 000 slovenských účastníkov a tento rok toto číslo znova narastie.