Ako získať diamantový zásnubný prsteň najvýhodnejšie? Poradíme vám, na čo myslieť pri jeho výbere

Ak chcete požiadať svoju partnerku o ruku, určite dobre viete, že bez zásnubného prsteňa sa nezaobídete. Výberu prsteňa by ste mali venovať dostatok času. Predsa len ide o šperk, ktorý bude vaša budúca manželka nosiť dlhé roky. Ak jej chcete urobiť radosť, mali by ste jej dopriať kvalitný diamantový zásnubný prsteň. Zistite, prečo je diamant lepšou voľbou ako zirkón či moissanit.

Pri výbere dokonalého zásnubného prsteňa by ste mali prihliadať na viacero vecí. Čo sa páči vašej partnerke? Aký je jej štýl? Ktorá farba zlata jej pristane najviac? Tieto faktory by ste nemali odignorovať. Z toho dôvodu by ste sa nemali uponáhľať a vybrať prvý prsteň, ktorý vám padne do oka. Poradíme vám, ako si vyberiete ten najlepší zásnubný prsteň, pri ktorom vaša partnerka stratí reč.

Prečo je diamant lepší ako zirkón a moissanit?

Zásnubný prsteň býva osadený kameňom, ktorý zvýrazní nielen jeho krásu, ale aj pôvab a ženskosť vašej partnerky. Pri kúpe prsteňa sa budete musieť rozhodnúť, aký kameň si vyberiete. Hodnota diamantu je, samozrejme, vyššia, zatiaľ čo zirkón spolu s moissanitom sú lacnejšie náhrady. Šetriť sa však niekedy nevypláca a najmä nie v prípade, keď by mal šperk vydržať dlhé roky.

Zirkón aj moissanit sa síce na prvý pohľad podobajú na diamant, no ich vlastnosti sú odlišné. Zirkón je v porovnaní s diamantom krehkejší a mäkší. Taktiež je náchylnejší na poškriabanie. Jeho najväčšou nevýhodou je, že časom stráca svoj lesk a brilanciu. Pri šperkoch na príležitostné nosenie by to nemusel byť problém. Zásnubný prsteň však bude partnerka nosiť každý deň. Aj ten najžiarivejší zirkón postupom času zmatnie a ošúcha sa povrch jeho plôšok. To spôsobí, že zásnubný prsteň nebude vyzerať tak pekne ako na začiatku. Zirkón nikdy nedosiahne tak dlhú životnosť ako diamant.

Moissanit je tvrdší ako zirkón, no nie tak tvrdý ako diamant. Patrí mu len druhá priečka v najvyššej tvrdosti. Je ľahší a nemôže dosiahnuť takú farbu a čistotu ako diamant. Dôvod je ten, že moissanit sa často vyrába len v laboratóriách. V prírode sa vyskytuje naozaj len zriedka. Aj keď je moissanit výzorovo podobný diamantu, laboratórne vyrobený drahokam nemôže dosahovať rovnaké chemické vlastnosti ako diamant.

Diamant je najtvrdší a najodolnejší kameň na svete. Dosahuje najvyšší desiaty stupeň na Mohsovej stupnici tvrdosti a poškriabať je ho možné len iným diamantom. Jeho životnosť je naozaj veľmi dlhá, pričom si diamant zachováva svoje pôvodné vlastnosti. Aj z toho dôvodu sa diamantové šperky dedia z generácie na generáciu a vyzerajú rovnako ako na začiatku. Diamantový zásnubný prsteň je preto ideálnou voľbou, ako môžete svojej partnerke dokázať svoje pravé city.

Sortimentov diamantových zásnubných prsteňov na Ardiama.sk

Na našom e-shope Ardiama.sk si môžete vybrať zo širokej ponuky diamantových zásnubných prsteňov. Sú jedinečné a už na prvý pohľad vás očaria svojím krásnym vzhľadom. Všetky prstene sú vyrobené zo 14-karátového zlata a na výber máte tri rôzne varianty. V ponuke nájdete zásnubné prstene z bieleho, žltého alebo ružového zlata. Ak by vám 14-karátového zlato z nejakého dôvodu nevyhovovalo, vieme vám vyhotoviť zásnubný prsteň aj z 18-karátového zlata.

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý farebný variant zlata by bol vhodný pre vašu partnerku, môžete to zistiť viacerými spôsobmi. Pozrite sa na napríklad na jej súčasnú zbierku šperkov. Ktorá farba medzi nimi prevláda? Biele, žlté aj ružové zlato sa spolu veľmi dobre a ľahko kombinuje, takže sa nemusíte obávať toho, že by ste vybrali zlý odtieň. Viac vám ale môže napovedať aj farba jej pokožky. Jednotlivé farby zlata viac pristanú tmavším alebo svetlejším typom pokožky.

Zásnubné prstene z bieleho zlata patria k najodolnejším. Dôvodom je vrstva rhódia, ktorá sa na prsteň nanáša počas procesu výroby. Okrem zvýšenej odolnosti proti poškriabaniu sa zvyšuje aj celková životnosť, kvalita a vyšší lesk zásnubných prsteňov z bieleho zlata. Veľmi dobre vynikne kombinácia bieleho zlata a diamantov. Z toho dôvodu sú tieto prstene v súčasnosti najpredávanejšie a najobľúbenejšie. Zásnubné prstene z bieleho zlata pristanú viac ženám so svetlejšou pokožkou. Pokožka má skôr ružovkastý nádych a na slnku sa veľmi rýchlo spáli.

Zásnubné prstene zo žltého zlata patria k nadčasovej klasike. Ani rokmi nestrácajú svoju hodnotu a pôsobia veľmi elegantne až luxusne. Sú náchylnejšie na poškriabanie a je potrebné ich častejšie leštiť. Sú však najviac hypoalergénne, takže sú vhodné aj pre dámy s citlivou pokožkou. Najviac pristanú ženám s tmavším typom pokožky, ktorá má broskyňový nádych. Na slnku sa dokážu ľahko opáliť do hneda bez toho, aby sa spálili.

Zásnubné prstene z ružového zlata sa stávajú populárnejšími stále viac a viac. Ich ružová farba je jemná a romantická, no zároveň aj originálna a trochu extravagantná. Sú vhodné najmä pre ženy, ktoré sa neboja pozornosti a rady skúšajú niečo nové. Výhodou zásnubných prsteňov z ružového zlata je, že pristanú rovnako ženám so svetlejším aj tmavším typom pokožky. Takýmto výberom preto určite nič nepokazíte.

Ako vybrať dokonalý zásnubný prsteň

V prvom rade je dôležité stanoviť si rozpočet, ktorý môžete na zásnubný prsteň minúť. Nezabúdajte na to, že vás čakajú aj výdavky spojené so svadbou. Z toho dôvodu sa nebojte kupovať diamantový zásnubný prsteň aj cez e-shop. Online zlatníctva vám môžu ponúknuť viac výhod k nákupu. Taktiež môžete za prsteň ušetriť aj niekoľko desiatok či stoviek eur oproti kamennej predajni. Pri kúpe si vyžiadajte aj certifikát o pravosti diamantov.

Podľa typu partnerkinej pokožky vyberiete farebný variant zlata, no ešte vás čaká výber štýlu zásnubného prsteňa. Ten je dôležitý najmä preto, aby ste svoju nastávajúcu potešili a vybrali šperk, ktorý sa jej bude páčiť. Ak jej príliš nezáleží na materiálnych veciach a uprednostňuje skôr jednoduché šperky, ideálnou voľbou bude zásnubný prsteň s jedným diamantom. Solitéry zvyknú kupovať aj tí páni, ktorú chcú priamo a jednoducho vyjadriť svoje city a týmto štýlom zásnubného prsteňa určite nič nepokazia.

Nadčasový a klasický dizajn môžete získať aj kúpou zásnubného prsteňa s tromi diamantmi, prípadne zásnubného prsteňa s postrannými diamantmi. Menšie kamienky osadené po stranách dokážu vyzdvihnúť krásu centrálneho diamantu, ktorý bude pôsobiť opticky väčšie. Tieto zásnubné prstene sú elegantné a sú určené najmä pre dámy s romantickou dušou, ktoré ocenia krásny dizajn šperku.

Ak je vaša partnerka extrovertka a je rada stredobodom pozornosti, v tom prípade popremýšľajte nad extravagantnejším zásnubným prsteňom. Odporúčame vám zásnubný prsteň v štýle Halo alebo zásnubný prsteň v štýle Pavé. Obidva prstene sú väčšie a výraznejšie zdobené väčším počtom malých diamantov. Tie opticky zväčšujú stredový kameň a dodávajú šperku vysoký lesk a brilanciu.

Ako si vybrať tvar diamantu

Okrem výberu farby zlata či štýlu zásnubného prsteňa by ste si mali vybrať aj správny tvar diamantu. Najobľúbenejším je výbrus diamantu do okrúhleho tvaru nazývaného Round. Vďaka matematickým výpočtom dosahuje maximálny lesk a brilanciu diamantu. Ak uprednostníte skôr diamant v tvare štvorca, na výber máte tvary Princess alebo Asscher.

Tvar diamantu Princess má hrany zaostrené a kameň vďaka tomu vyzerá väčšie. Tvar Asscher má hrany skosené a vyzerá skôr ako osemuholník. Najvýraznejším a najväčším je diamant v tvare Emerald. Je podobný tvaru Asscher, ale s tým rozdielom, že Emerald je obdĺžnikový. Ak hľadáte netradičné tvary diamantov, môžete siahnuť po tvare Pear, ktorý pripomína slzu alebo kvapku. Zaujímavý je aj tvar diamantu Heart, ktorý znázorňuje srdce.

Výhody nákupu na Ardiama.sk

Ak hľadáte online zlatníctvo, v ktorom by ste za nákup zásnubného prsteňa ušetrili, na Ardiama.sk sa to určite oplatí. Nielen že môžete získať diamantový zásnubný prsteň za výhodné ceny, ale k nákupu získate aj viacero výhod.

Na zásnubný prsteň z kolekcie Ardiama.sk vám poskytneme doživotný servis a záruku. V nich sú zahrnuté pravidelné kontroly osadenia diamantov, čistenie prsteňa a nanesenie novej vrstvy rhódia v prípade variantu prsteňa z bieleho zlata. Taktiež vám prsteň opravíme, ak by sa na ňom vyskytla akákoľvek chyba. Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu neboli so zásnubným prsteňom spokojný, môžete ho vrátiť do 60 dní od nákupu aj bez udania dôvodu.

Garantujeme vám výnimočnú kvalitu a originálny vzhľad našich diamantových zásnubných prsteňov. Zásnubný prsteň bude krásne zabalený a bezpečne uložený v špeciálnej šperkárskej krabičke, ktorú dostanete v luxusnej taške. Na ich výrobu boli použité vysoko kvalitné materiály, ktoré sa postarajú o to, aby váš prsteň vyzeral ešte luxusnejšie. V rámci celého Slovenska môžete využiť dopravu zadarmo. V prípade, že bývate v Banskej Bystrici alebo Bratislave, zásnubný prsteň vám môžeme doručiť aj osobne.

Skontrolujte si pravosť svojho diamantu

Pri nákupe diamantového prsteňa na Ardiama.sk si nemusíte vyžadovať certifikát pravosti diamantov. Získate ho automaticky ku každému diamantu s váhovou hmotnosťou od 0,2 karátu vyššie. Certifikát vydáva medzinárodne uznávaná organizácia GIA (Americký gemologický inštitút). Na našej stránke si následne môžete overiť pravosť diamantu vložením čísla z GIA certifikátu.

Z certifikátu sa dozviete podrobnosti o štyroch základných a zároveň najdôležitejších vlastností diamantu. Súhrnne sa označujú ako 4C, pričom špecifikujú Color, Clarity, Cut a Carat weight. Ide o farbu, čistotu,brus a karátovú váhu konkrétneho diamantu. Pravosť certifikátu potvrdzujú aj bezpečnostné prvky ako vodoznak, mikrotlač či hologram.

Okrem pravosti a kvality diamantov si môžete byť istý aj čistotou zlata, ktorú používame v našich šperkoch. Rýdzosť zlata kontroluje Puncový úrad Slovenskej republiky. Na každom zásnubnom prsteni nájdete vyrazenú puncovú značku, podľa ktorej môžete zistiť, kto konkrétny šperk vyrobil.

V prípade, že by ste si nevedeli vybrať z ponuky zásnubných prsteňov na Ardiama.sk, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne vám poradíme a pomôžeme s výberom. Môžete tiež využiť možnosť výroby zásnubného prsteňa na mieru podľa vašich požiadaviek. Spolu s dizajnérmi vytvoríme detailnú vizualizáciu z viacerých pohľadov, aby ste si výsledný prsteň dokázali lepšie predstaviť. Ak sa rozhodnete pre vlastný zásnubný prsteň, vaša partnerka získa jedinečný a originálny šperk, ktorým sa bude môcť pochváliť. Na takú žiadosť o ruku vám určite nepovie nie.