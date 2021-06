Znovuotvorené kiná budú plné hviezd a dobrej nálady.

Postará sa o to BONTONFILM

Konečne sme sa dočkali. Po dlhých mesiacoch „suchoty a nemoty“ sa kiná na Slovensku začali opäť otvárať a na divákov v nich čaká všetko, len nie nuda. Hollywoodske legendy aj naše domáce herecké tváre sa postarajú o skvelú zábavu a jedinečné filmové zážitky. Ponuka, ktorú si pre všetkých kinofilov na nasledujúce letné mesiace pripravila distribučná spoločnosť BONTONFILM, bude plná humoru, akcie, napätia, romantiky a, samozrejme, hviezd.

Začiatkom júna rozohrajú v kinách herecký koncert Robert De Niro, Morgan Freeman a Tommy Lee Jones, ktorí v retro komédii PODFUK ZA VŠETKY PRACHY všetkým dokážu, že ešte rozhodne nepatria do starého železa. Filmový producent Max (Robert De Niro) má za sebou obrovský prepadák a na krku naštvaného mafiána (Morgan Freeman), ktorý mu naň požičal peniaze. Prefíkaný producent sa však vie vynájsť v každej situácii. Vytiahne zaprášený scenár, dá dokopy druhoradý štáb a do hlavnej úlohy svojho nového filmu obsadí starnúceho alkoholika s nulovým pudom sebazáchovy (Tommy Lee Jones), ktorého plánuje počas natáčania kaskadérskych kúskov poslať na druhý svet a zhrabnúť tučnú poistku. Lenže večne opitý herec akoby mal deväť životov, zo všetkých smrtiacich nástrah odchádza bez zranenia a s gráciou si ide po ďalšiu fľašu. Mafia si opäť raz bude musieť poradiť sama a bez zbytočných okolkov…

Podfuk za všetky prachy je ideálny film na relax a zlepšenie nálady, čo dnes asi takmer všetci potrebujeme. Myslí si to aj režisér George Gallo: „Dúfam, že náš film skrátka donúti divákov smiať sa. Žijeme v neistých časoch a smiech je univerzálne dobro.“ V slovenských kinách si túto skvelú hollywoodsku komédiu budete môcť pozrieť od 10. 6. 2021.

Ak sa chcete radšej báť, ako smiať, alebo len skrátka milujete snímky plné napätia a hutnej atmosféry, potom bude pre vás ako stvorený ďalší júnový premiérový film – hororový triler BEŽ! Ten rozpráva príbeh 17-ročnej Chloe, ktorá je pripútaná k invalidnému vozíku a vyrastá izolovaná od sveta iba so svojou mamou Diane. Diane je na prvý pohľad milujúca, oddaná a starostlivá matka, no s pribúdajúcou snahou dcéry o osamostatnenie sa začne prejavovať jej temnejšia stránka. Chloe postupne odhaľuje ďalšie a ďalšie desivé tajomstvá a zisťuje, že pred materinskou „láskou“ tak ľahko neutečie.

Úlohu démonickej matky, ktorá miluje svoju dcéru, až to bolí, si zahrala skvelá Sarah Paulson, ktorú môžete poznať z úspešných filmov 12 rokov otrokom, Carol či Glass, ale najmä zo seriálov Mrs. America, American Horror Story alebo z netflixovej novinky Ratchedová. V snímke Bež! jej zdatne sekunduje mladá Kiera Allen, pre ktorú to bola vôbec prvá filmová skúsenosť. Mrazivý, hitchcockovsky ladený horor Bež!plný prekvapivých zvratov a strhujúcich hereckých výkonov príde na veľké plátna 17. 6. 2021.

Téme materstva sa venuje aj posledná júnová kinonovinka od BONTONFILMU, i keď úplne iným spôsobom ako predchádzajúci film. Očakávaná česko-slovenská komédia MATKY pristupuje k problematike rodičovstva a rodinných vzťahov s dávkou irónie, humoru a zdravého nadhľadu. Snímka, ktorej sa už mnohé maminy nemôžu dočkať, bude mať premiéru v kinách 24. 6. 2021. Hlavné postavy Sára, Eliška, Hedvika a Zuzana sú najlepšie kamarátky a zároveň matky. Svoje tváre im pred kamerou „požičali“ štyri mimoriadne populárne české a slovenské herečky. Hana Vagnerová sa vo filme objaví priamo na pôrodnej sále, Petra Hřebíčková ako žena medzi dvomi mužmi, Sandra Nováková zasa v úlohe ustráchanej samoživiteľky a Gabika Marcinková ako budúca mamička. Atraktívne dámske herecké obsadenie doplnia nemenej obľúbení páni – Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka či Václav Neužil.

Matky je komédia zo života, ktorá šarmantným a vtipným spôsobom rozpráva o radostiach i strastiach materstva v 21. storočí. V príbehoch štyroch filmových matiek sa určite tak trochu nájde každá žena a dámy, ktoré už majú skúsenosť s rodičovstvom, v nich možno nájdu aj odpoveď na otázku, ako byť mamou a nezblázniť sa z toho.

Na komediálnej vlne sa povezie aj mesiac júl, ktorý zároveň prinesie čerstvú dávku „nadupanej“ filmovej akcie a ďalších hereckých hviezd. 15. 7. 2021 zavítajú do slovenských kín Ryan Reynolds, Salma Hayek a Samuel L. Jackson, ktorí budú v pokračovaní obľúbenej akčnej „pecky“ Zabijakov osobný strážca zachraňovať Európu pred šialeným miliardárom s tvárou Antonia Banderasa. V komédii sa objaví aj Frank Grillo, Tom Hopper a hollywoodska legenda Morgan Freeman. ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA 2 posunie príbeh azda najbizarnejšej filmovej dvojice všetkých čias – osobného strážcu Michaela Brycea (Ryan Reynolds) a nájomného vraha Dariusa Kincaida (Samuel L. Jackson) – ešte o úroveň vyššie, ponúkne viac priestoru sexi Salme Hayekovej ako drsnej Kincaidovej manželke a naservíruje divákom poriadnu porciu vtipných hlášok, šialených naháňačiek a akčných prestreliek so zbraňami, ale aj tých slovných.

Júlovú ponuku BONTONFILMU uzatvára opäť komédia, tentokrát však romantická, takže túto distribučnú spoločnosť bez zveličenia možno korunovať za kráľovnú humoru letnej kinosezóny 2021. Snímka SNÚBENEC ALEBO MILENEC? so sympatickou Vicou Kerekesovou sa dostane do našich kín 29. 7. 2021. Príjemná letná komédia sleduje príbeh tridsiatničky Dory, ktorá má problémy v láske aj v podnikaní. Muž jej života (Miklós Bányai) ju náhle opustil a zasnúbil sa s inou. No aj nenaplnená láska môže byť sladká, a tak si Dora otvorí cukráreň, v ktorej predáva koláčiky pomenované po nešťastných ľúbostných pároch z filmovej histórie. Romantické príbehy však akosi nedokážu zaplatiť účty a šarmantnej cukrárke čoskoro hrozí krach. Dora sa odmieta vzdať a vymyslí rafinovaný plán – zoženie si falošného manžela (László Mátray), z prostorekého malého suseda (Erik Gyarmati) urobí svojho adoptívneho syna a prihlási sa do súťaže o finančnú podporu pre rodinné firmy. Cesta za vysnívaným balíkom peňazí však nebude taká jednoduchá. Medzi súťažiacimi je totiž aj Dorin ex so svojou novou láskou…

Snúbenec alebo milenec? rozhodne nie je len nejaká tuctová romantická komédia, film už stihol pozbieral niekoľko ocenení na viacerých medzinárodných festivaloch a očariť divákov po celom svete. Na Slovensku si ho budeme môcť vychutnať v kinách koncom júla so slovenským (resp. slovensko-českým) dabingom.

Veríme, že aj bohatá ponuka premiérových filmov od BONTONFILMU pomôže v nasledujúcich mesiacoch vrátiť divákov späť do kín. Už viac ako štvrťstoročie prinášame na veľké plátna nezabudnuteľné filmové zážitky a sme presvedčení o tom, že jedinečnú atmosféru kinosál nedokáže nič nahradiť. Príďte si ju vychutnať aj vy a doprajte si príjemne strávené chvíle pri sledovaní našich zaujímavých kinonoviniek.