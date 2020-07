Nikto nie je dokonalý. Celebrity, ktorým smrdí z úst

Mysleli by ste si, že hollywoodske hviezdy sú prakticky dokonalé, no faktom je, že sú ľudia ako my, len bohatší. Aj keď ich bohatstvo často znamená, že si môžu dovoliť pekné domy, najlepších plastických chirurgov a drahých osobných trénerov, niektoré celebrity stále zápasia s bežným spoločným nepriateľom – zápach z úst.

Tu je zoznam všetkých smradošov. Nájdete medzi nimi aj svojho idola?

Ben Affleck

Zabudnite na kryptonit! Jediné čo Ben Affleck potreboval aby vo filme Batman Vs Superman, Supermana zničil, bolo naňho dýchnuť.

Povráva sa, že herec so zápachom úst zápasí už roky, už od doby kedy randil so Sandrou Bullock. Tá sa totiž práve na to sťažovala. A veru, podľa článku v magazíne Fox News, nebola jediná. Všetky herečky však viazala pracovná zmluva a tak bozkávacie scény museli pretrpieť až do konca 😛

Jennifer Lawrence

Úspešná herečka Jennifer Lawrence je buď veľmi bezohľadná, alebo má zvláštny zmysel pre humor. Dôvodom sú sťažnosti jej kolegu Liama Hemswortha, ktorý sa pri natáčaní Hunger Games sťažoval, že herečka pred každou bozkávacou scénou zjedla jedlo, po ktorom je strašne páchlo z úst.

Britney Spears

Bohužiaľ klebety o zápachu z úst Britney Spears môžu byť spojené s jej nezdravou diétou, ktorú podstúpila aby bola vo forme na natáčanie X-Factoru. Počas diéty prijala denne iba 600 kalórií, čo je absurdné v porovnaní s 1600-2400 kalóriami, ktoré má denne prijať zdravý človek.

Pravidelná konzumácia menej ako 1 000 kalórií sa považuje za nebezpečnú a môže mať dosť nepríjemné následky. Áno, zahŕňa zápach z úst. Jeden zdroj dokonca uviedol, že jej z úst smrdelo už po 20 minútach po umytí zubov.

Johnny Depp

Aj napriek povesti lámača ženských sŕdc sa zdá, že herec nemá veľmi priaznivý vzťah k osobnej hygiene. Možno sa až príliš vžil do role špinavého piráta, alebo sa na jeho dychu podpísal zlozvyk fajčenia.

Angelina Jolie

Možno je jednou z najkrajších žien v Hollywoodu, ale dych áčkovej herečky Angeliny Jolie zrejme nie je nič moc. Jej bývalý manžel Brad Pitt jej dokonca na Valentína daroval mentolky.

Ale tak, aspoň ju miloval takú aka je či? 🙂

Hugh Grant

Cena The Academy Awards, má byť najväčšou nocou v Hollywoode, hviezdy noci majú vyzerať a cítiť čo najlepšie. Napriek tomu článok The Guardian tvrdí, že herec Hugh Grant jeho strašným dychom doslova spôsobil slznenie. Počas Oscarov v roku 2002 bol Grantov zlý dych taký problém, že jeho kolegovia ho prosili, aby s tým niečo urobil.

Údajne mu jeho kolega pred tým ako vyšiel na pôdium dal na vypláchnutie ústnu vodu.

Čo by ste hercom poradili vy?

