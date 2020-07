Čo je akupresúrna podložka a dokáže vás relaxácia na lôžku z plastových hrotov upokojiť

Ležanie na lôžku z plastových hrotov znie ako mučenie. Ale čo keby sme vám povedali, že ak by ste to robili iba 15 minút denne, mohlo by vám to pomôcť zmierniť stres, upokojiť bolesti svalov a odstrániť napätie? To je idea akupresúrnej podložky, posledným trendom v oblasti wellness a zdravia. Je však naozaj užitočná, alebo vám prinesie len zbytočný diskomfort?

Čo je to akupresúrna podložka

Akupresúrna podložka je mäkká penová podložka so stovkami plastových hrotov. Je určená na leženie, sedenie alebo chodenie po dobu 15 až 30 minút denne. Môže byť použitá pre rôzne časti tela, počnúc od chodidiel až po krk, vrátane hrudníka, vonkajších stehien a spodnej časti chrbta.

Ako to funguje

Drobné hroty na podložke stimulujú tlakové body. Keď sú stimulované tlakové body, vyšlú signály do reflexných centier mozgu, aby vyslal signály do celého tela a tak sa zlepšila regulácia prietoku krvi, čo má za následok uvoľnenie a relax.

Akupresúra je v zásade podobná akupunktúre, starodávnej liečebnej praxi, pri ktorej sa pomocou tenkých ihiel zameriavajú a liečia rôzne choroby. Avšak na tento spôsob nepotrebujete kvalifikovaného odborníka, ale môžete to vykonávať sami v pohodlí domova.

Čo všetko akupresúra lieči

Štúdia z Oxfordskej univerzity ukazuje, že akupresúra môže pomôcť liečiť bolesť a únavu, ale táto prax sa tiež používa už po stáročia na zmiernenie stresu a úzkosti, pomoc s obehom a nespavosťou.

Takúto podložku je ideálne použiť večer pred spaním, najmä ak sa snažíte zlepšiť kvalitu vášho spánku. Podložku si samozrejme položte na rovný povrch. Prvotného diskomfortu sa nebojte, telo si postupne zvykne.

