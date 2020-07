Čo si zbaliť na pôrodnú sálu? Praktické rady pre budúce mamičky.

Každá budúca mamička je posledné týždne pred pôrodom ako na ihlách. Premýšľa či je dostatočne pripravená na to, keď jej deň ,,D“ príde. Podstatnou vecou, na ktorú by nemala zabudnúť žiadna tehotná žena, je pripraviť si tašku, ktorú využije na pôrodnej sále. Kedy si tašku nachystať a čo do nej zbaliť poradila pôrodná asistentka Elena Drapáčová.

Inštrukcií o tom, čo si zbaliť do pôrodnice je nespočetne veľa. Ale ako sa vraví, dobrých rád nie je nikdy dosť. Základnou otázkou je, kedy začať s prípravami do pôrodnice. ,,Z môjho pohľadu je ideálne začať s balením okolo 36. týždňa tehotenstva. Do pôrodnej sály budete potrebovať základné veci pre seba a pripraviť by sa mal aj váš partner,“ uvádza pôrodná asistentka Elena Drapáčová.

Bez dokladov ani na krok

Povinnou výbavou každej budúcej mamičky sú osobné doklady, ktoré v nemocnici budete potrebovať, nielen kvôli preukázaniu svojej totožnosti, ale aj vášho dieťaťa. ,,Táto administratívna časť prezradí o vás všetko podstatné čo zdravotníci potrebujú vedieť, vyhnete sa väčšiemu stresu a otázkam personálu,“ objasňuje Elena Drapáčová z OZ Elen. ,,Nevyhnutné doklady sú občiansky preukaz, karta poistenca a tehotenská knižka, ktorá je v tehotenstve vašim druhým občianskym preukazom. Mali by ste ju nosiť neustále pri sebe,“ dodáva. Sú však doklady, ktoré si treba vybaviť prednostne, pred odchodom do nemocnice. ,,Budúce mamičky by nemali zabudnúť na kópiu sobášneho listu, prípadne prehlásenie o otcovstve, ktoré si vybavia vopred na matrike. Ak je žena rozvedená a nový partner uzná svoje otcovstvo, je potrebné vybaviť si zápis o uznaní otcovstva a priniesť rozsudok o rozvode,“ zdôrazňuje Elena Drapáčová. V rámci dokladov myslite aj na výsledky všetkých špeciálnych vyšetrení, pôrodné priania, respektíve pôrodný plán a základné kontakty na pediatra, ktorého ambulanciu a služby budete už s vašim bábätkom využívať.

Uľahčite si čas na pôrodnej sále

Keď príde váš moment a prevezú vás na pôrodnú sálu mali by ste sa cítiť čo najpohodlnejšie. ,,Vezmite si krátku nočnú košeľu, najlepšie jednu do zálohy. Prezuvky, ktoré sú vhodné aj do sprchy a osušku, prípadne väčší uterák,“ radí pôrodná sestra. Pokiaľ môžete uľahčite si čas v pôrodnej sále. ,,V priebehu predýchavania kontrakcií sa vysušujú sliznice nosa. Praktické je mať po ruke sprej do nosa s morskou soľou a balzam na popraskané pery. Energiu vám dodá napríklad hroznový cukor prípadne plátok čokolády. Pribaľte si minerálnu vodu na osvieženie,“ inštruuje Drapáčová. Aj počas celého priebehu pôrodu dokážete ovplyvniť svoj stav a nastavenie mysle. ,,Ak máte olej na masáž hrádze, kľudne si ho vezmite so sebou. Prípadne éterický olej, ktorý podporí produkciu vlastných hormónov pri pôrode a pomôže k uvoľneniu medzi kontrakciami – ylang ylang, jazmín, ruža, či šalvia muškátová. Levanduľa má v sebe iné čaro. Pomáha ukľudniť, nájsť harmóniu, pokoj, uvoľňuje svaly a tiež môže podporiť činnosť maternice,“ odporúča pôrodná asistentka. Hygienická taštička je alfa omega snáď každej ženy. Základné veci ako drogéria, lieky, hygienické vreckovky a toaletný papier vám v nej jednoznačne nesmú chýbať. Vlastný príbor či pohár môžete tiež pribaliť do tašky. Menšia rada pre tie, ktoré nosíte kontaktné šošovky. Vymeňte si ich počas pobytu na pôrodnej sále za dioptrické okuliare.

Podpora partnera

Partner má v tomto procese svoju úlohu stáť pri vás, podporovať a dodávať energiu, ktorú naozaj budete potrebovať. ,,Strávite čas na pôrodnej sále a budete prežívať každý moment spoločne. Môžete mu zbaliť domáce oblečenie a prezuvky. Partner by mal rovnako ako vy dodržiavať pitný režim, prípadne si prinesie niečo na energiu, aby vám jej mohol predať dostatok. Pre zvečnenie prvých momentov, kedy príde dieťatko na svet by vám nemal chýbať po ruke mobil prípadne fotoaparát, o ktorý sa tiež postará vaša polovička,“ uzatvára pôrodná asistentka.

