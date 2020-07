Funkcionalita smart hodiniek sa neustále rozširuje

Inteligentné hodinky s množstvom smart funkcií, spojenie notebooku a tabletu do jedného kompaktného celku či unikátna kvalita televízneho obrazu. Toto všetko sú výdobytky súčasnosti a ich neustále vylepšenia len poukazujú na to, ako ich kúpou môžete vyťažiť maximum. Multifunkčnosť totiž výrazne rozširuje možnosti a u smart hodiniek to platí hneď niekoľkonásobne. Viete, čím všetkým môžu disponovať v dnešnej dobe plnej inovácií a pokrokov?

Kým prvé modely inteligentných hodiniek predstavovali pár základných funkcií a ternom minulého tisícročia bola najmä integrovaná kalkulačka, tie dnešné ich vo všetkých smeroch zatieňujú. Súčasné modely už dávno nie sú ako tie kedysi a neustály nárast aplikácií to len potvrdzuje. Ich kúpou tak môžete získať oveľa viac, než by ste prvotne očakávali.

Zjednodušené ovládanie

Pomocou smart verzie hodiniek dokážete pri niektorých úkonoch plne nahradiť mobilný telefón. Vďaka spárovaniu týchto dvoch technických vymožeností tak viete prijímať hovory, mať prehľad o textových správach a dokonca ich aj priamo odosielať. Ak máte navyše aj možnosť vložiť si SIM kartu, pomocou hodiniek môžete aj telefonovať. Pri kúpe tejto nositeľnej elektroniky však musíte rozlišovať medzi jednotlivými spracovaniami. Kým lacnejšie typy väčšinou plnia len oznamovaciu funkciu a neumožňujú reagovať priamo pomocou hodiniek, tie pokročilejšie verzie vám to umožnia.

Vďačná navigácia

Ak váš model disponuje GPS modulom, uľahčí vám navigáciu v neznámom teréne. Orientovať sa v novom prostredí býva mnohokrát problematické, táto užitočná funkcia vám pomôže pri cestovaní či hľadaní konečnej destinácie.

Praktické ukazovatele

Chcete získať podrobný prehľad o vašich pohybových aktivitách? Smart hodinky ponúkajú hneď niekoľko užitočných športových aplikácií. Ich spustením tak môžete mať prehľad aj o tom, koľko krokov ste dnes absolvovali či akú dlhú trasu ste prešli so svojím bicyklom. Ďalšou z často používaných funkcií je aj meranie tepu. Práve to vám bude pravidelne monitorovať vašu srdcovú aktivitu.

Tie pokročilejšie modely disponujú ešte špecifickejšou ponukou. Vlastniť tak môžete hodinky, ktoré funkčne poslúžia ako teplomer či barometer, no čoraz častejšie je vyhľadávaná aj možnosť monitorovania spánku. Každá z týchto funkcií vám umožní disponovať množstvom cenných informácií, vďaka ktorým si viete ešte viac skvalitniť každodenné fungovanie.

Mať inteligentné hodinky je tak výhodou, ich nosením totiž dokážete mnoho získať. Pred kúpou sa však zamerajte na jednotlivé funkcie, tie sa môžu u jednotlivých modelov líšiť, no nezabúdajte aj na riešenie kompatibility s vaším mobilným telefónom. Do veľkej miery funkcionalitu a jej možnosť rozšírenia ovplyvňuje aj samotný operačný systém. Ak má váš kandidát ten uzatvorený, zväčša sa musíte uspokojiť len s aktuálnou ponukou.

