Ako často využívate výhody obchodných prevádzok

Nakupovať sa dá aj efektívne, množstvo zliav, akcií a výhodných poukážok vám dokáže ušetriť nemalú čiastku peňazí. Svoje výdavky pritom len tak nevyhadzujete, všetko sú to produkty každodennej potreby či taký sortiment, ktorý má vo vašej domácnosti svoje využitie. V čom spočíva takéto nakupovanie a ako docieliť to, že skutočne pôjde o výhodnú kúpu?

Ak ste každodenným zákazníkom, máte tak dokonalý prehľad o cenách produktov, ktoré pravidelne vyhľadávate. Lepší prehľad cien vám umožní získať napríklad aj portál Kupino.sk, kde si môžete jednoducho porovnať ceny bežných produktov v supermarketoch. Nárast cien by ste si pri takomto tovare určite všimli a máte aj dokonale zmapovanú konkurenciu. Táto vaša lojalita je sprevádzaná členstvom v klube a určite máte prehľad aj o tom, aké sú stratégie konkrétnej prevádzky a v čom spočívajú ich súťaže. Presne tak viete, kedy sa vám nákup oplatí, v akom prípade by ste zbytočne preplatili a či možno reálne aj hovoriť o súťaži, ktorá má potenciál a jej pravdepodobnosť výhry je viac ako slušná. Čo si teda možno predstaviť pod jednotlivými výhodami?

Odmena za lojalitu

Aktívne používať kartu pri každom nákupe umožňuje obchodníkovi zmapovať to, čo vyhľadávate a generovať vám podľa toho zľavy. Získavate tým kupóny, pričom ich reálne aj využijete a niečo nimi dokonca ušetríte. Okrem zliav či výhodnejších kúp sa táto vernosť premieta aj do adresných darčekov v podobe meninových, prípadne narodeninových zliav alebo finančných poukážok v podobe odmeny za určitú sumu, ktorú ste minuli. Pokiaľ nakupujete a zbieranie bodov beriete ako bonus, táto poukážka je výhodou. Ak však idete do obchodu s vedomím zbierania bodov a podľa toho robíte aj nákup, takto len preplatíte a vaša finančná poukážka sa vôbec nevyrovná čiastke, čo ste ochotne uhradili za dané produkty.

Tovar zdarma

Ak chcete získať niečo zdarma, väčšinou pôjde o presne zameranú ponuku tovaru v určitom počte či konkrétnej hodnote, čím získate ďalší kus zdarma. Táto výhoda je viditeľná čoraz častejšie aj v rámci internetového predaja či u prevádzok s iným sortimentom, nejde tak len o výhody v rámci návštev potravinových reťazcov. Tu taktiež platí jedno pravidlo. Ak viete, že toľko kusov naozaj potrebujete, získať ďalší možno až vtedy vnímať ako výhodu.

Sľubná výhra

Účasť v súťaži znie taktiež lákavo. O to zaujímavejšia je, ak jej finálne žrebovanie predstavuje viacero výhercov či hlavnú cenu v sprievode menších výhier. Pokiaľ navyše nie je ničím viazaná, výhra skutočne predstavuje hodnotnú cenu a stačí si odložiť váš doklad o kúpe, málokto bude odolávať. Hodnovernosť jednotlivých súťaží je taktiež podstatná, transparentnosť informácií a finálne informovanie o výhercovi by malo byť nevyhnutnou súčasťou danej súťaže. Až vtedy bude táto výhra ozaj príjemným bonusom.

Nakupovať sa dá aj efektívnym spôsobom a dokonca aj niečo ušetriť, len treba vedieť, ako to docieliť. Nápomocné môžu byť rôzne zľavy, výhody či akcie, treba mať však prehľad o tom, do akej miery sa vám aj oplatia.